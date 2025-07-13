狼醫查詢平台 最快8月開放查詢

衛福部醫事司長劉越萍昨表示，查詢涉事醫事人員功能將整合於既有的醫事人員查詢網站，不另建新平台。（記者邱芷柔攝）

2025/07/13 05:30

衛福部發函司法院爭取自動介接

〔記者邱芷柔／台北報導〕前台大婦產科醫師鄭文芳涉性侵案竟棄保潛逃，此事再度引發社會對「狼醫」問題的高度關注。民間團體批評政府設置「狼醫查詢平台」一再跳票，立委也質疑政府消極。衛福部醫事司長劉越萍昨表示，該查詢功能將整合於既有的醫事人員查詢網站，不另建新平台，資料來源以公開判決書為主，已發函司法院爭取自動介接，最晚七月廿三日回覆，「就算無法自動介接，我們也會改以手動上傳」，預計最快八月可開放查詢。

整合至現有醫事人員查詢網站

衛福部長邱泰源日前在立法院答詢相關議題時表示，在司法未判決前，資訊揭露必須有法源依據。為加速行政處理，衛福部已經要求地方社會局接案後儘速將資料移交衛生局，只要醫師涉及不當行為，經認定即可移送懲戒委員會。

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劉越萍說明，目前醫事人員查詢系統屬於「目的外使用」，依個資法規定，須經本人同意，醫事人員可選擇「不公開」，主要是考量過去曾有人因資料被揭露而遭跟蹤騷擾。不過她強調，就算有人先前申請不公開，後續涉及性平案件並經判決確定，資料仍會揭露。判決書為公開資訊，不涉及個資問題，「入口網站相同，但會導向不同資料庫，照樣查得到。」

先開放「已判決確定」性平案

劉越萍表示，最快八月會先開放查詢「已判決確定」的性平案件，還沒判決的案件則無罪推定，若醫師已被懲戒，會公告在懲戒公報。經學校或醫院調查認定、尚未進入司法程序或無人提告的性平案，仍需釐清適用法源。

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