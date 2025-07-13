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    普發現金 政院擬不編預算解套

    立法院前天三讀通過要求今年十月底前普發現金一萬元，據了解，政院評估以不編列預算方式解套，也尚未排除釋憲，目前仍未定案。（資料照）

    立法院前天三讀通過要求今年十月底前普發現金一萬元，據了解，政院評估以不編列預算方式解套，也尚未排除釋憲，目前仍未定案。（資料照）

    2025/07/13 05:30

    尚未定案 不排除釋憲

    〔記者鍾麗華、陳政宇／台北報導〕立法院前天三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中匡列二三五○億元，要求今年十月底前普發現金一萬元，行政院第一時間未表態聲請釋憲，據了解，政院評估以不編列預算方式解套，也尚未排除釋憲，目前仍未定案。

    侵犯行政權違法違憲 民進黨團：一定要提釋憲

    立法院民進黨團總召柯建銘昨受訪則說，國民黨團提特別條例要求政府編預算，這已侵犯到行政權，基本上是違法違憲，一定要提釋憲。政院不會就特別條例提覆議，也不會編列特別預算，預計十月底前聲請釋憲及暫時處分，「這已經違憲了，怎麼可能去編？一定是先提釋憲再講」。

    知情人士坦言，特別條例確有違憲爭議，不過，大罷免首波投票將於七月廿六日舉行，行政院對於普發現金案後續動作，恐將影響投票結果，不得不審慎評估，若宣布聲請釋憲，恐給國民黨藉機宣傳大罷免成功後拿不到一萬元，增添「反罷」柴火。至於是否覆議，據了解，在「軍人待遇條例」之後，行政院就傾向不再以覆議處理藍白惡法。

    據悉，政院評估以不編列預算方式解套，黨政人士舉例說，立法院去年修正「原住民禁伐補償條例」，每公頃補償金額提高至六萬元，行政院並未提出釋憲，也未編預算，到現在連追加預算案也還沒送出。

    柯建銘表示，國民黨團要求十月卅一日前完成普發現金，大罷免投票後，補選日可能落在十月中旬，這就是其如意算盤，但他懷疑這些被提罷免的立委能否安在？

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