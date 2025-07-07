丹娜絲颱風》7/7國內線143架次、國際線33架次取消
受丹娜絲颱風影響，7月7日班機異動，取消國內線143架次、國際線33架次，示意圖。（記者蔡昀容攝）
〔記者蔡昀容／台北報導〕受丹娜絲颱風影響，民航局統計，今天（7日）截至上午10時，國內線取消143架次、延誤7架次，國際暨兩岸航線取消33架次、延誤15架次。
國內線7月7日班機異動如下：
●華信航空
國內線航班上午全數取消，下午陸續恢復正常營運，為協助疏運離島旅客，將加開本島往返金門、澎湖航班。
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●立榮航空
國內線航班上午全數取消。除馬祖航線全天取消外，其他航線下午陸續恢復，並加開本島往返金門、澎湖航班疏運旅客。
●德安航空
西線（往返七美、望安）取消2班，東線（往返蘭嶼、綠島）取消6班，共取消8班。
國際線7月7日班機異動如下：
●華航
取消：
CI601/CI602 桃園往返香港
提前：
CI922 香港往桃園
延遲：
CI151 名古屋飛往桃園
CI107 東京成田飛往桃園
CI121 沖繩飛往桃園
CI111 福岡飛往桃園
CI702 馬尼拉飛往桃園
CI279 高松飛往桃園
CI172/CI173 桃園往返大阪
CI194/CI195 桃園往返熊本
CI835/CI836 桃園往返曼谷
CI783/CI784 桃園往返胡志明市
CI703/CI704 桃園往返馬尼拉
CI521/CI522 桃園往返廣州
CI915/CI916 桃園往返香港
●星宇
取消：
JX233/234 台北往返香港
JX201/202 台北往返澳門
延遲：
JX860 台北往函館 調整至8日下午1點起飛
JX861 函館往台北 調整至8日晚間6點45分起飛
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