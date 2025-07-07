丹娜絲颱風》7/7國內線143架次、國際線33架次取消

受丹娜絲颱風影響，7月7日班機異動，取消國內線143架次、國際線33架次，示意圖。（記者蔡昀容攝）

2025/07/07 10:24

〔記者蔡昀容／台北報導〕受丹娜絲颱風影響，民航局統計，今天（7日）截至上午10時，國內線取消143架次、延誤7架次，國際暨兩岸航線取消33架次、延誤15架次。

國內線7月7日班機異動如下：

●華信航空

國內線航班上午全數取消，下午陸續恢復正常營運，為協助疏運離島旅客，將加開本島往返金門、澎湖航班。

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●立榮航空

國內線航班上午全數取消。除馬祖航線全天取消外，其他航線下午陸續恢復，並加開本島往返金門、澎湖航班疏運旅客。

●德安航空

西線（往返七美、望安）取消2班，東線（往返蘭嶼、綠島）取消6班，共取消8班。

國際線7月7日班機異動如下：

●華航

取消：

CI601/CI602 桃園往返香港

提前：

CI922 香港往桃園

延遲：

CI151 名古屋飛往桃園

CI107 東京成田飛往桃園

CI121 沖繩飛往桃園

CI111 福岡飛往桃園

CI702 馬尼拉飛往桃園

CI279 高松飛往桃園

CI172/CI173 桃園往返大阪

CI194/CI195 桃園往返熊本

CI835/CI836 桃園往返曼谷

CI783/CI784 桃園往返胡志明市

CI703/CI704 桃園往返馬尼拉

CI521/CI522 桃園往返廣州

CI915/CI916 桃園往返香港

●星宇

取消：

JX233/234 台北往返香港

JX201/202 台北往返澳門

延遲：

JX860 台北往函館 調整至8日下午1點起飛

JX861 函館往台北 調整至8日晚間6點45分起飛

其他航班視狀況調整

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