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    首頁　>　生活

    從小愛機械還爆家庭革命 她成「太空產業黑手」參與國家計畫

    台師大機電工程學系105級校友郭佳宜，喜愛機械而投身「太空產業黑手」，成為國家太空中心衛星機械組的結構工程師。（台師大提供）

    台師大機電工程學系105級校友郭佳宜，喜愛機械而投身「太空產業黑手」，成為國家太空中心衛星機械組的結構工程師。（台師大提供）

    2025/07/06 16:54

    〔記者楊綿傑／台北報導〕國家太空中心衛星機械組結構工程師郭佳宜家中經營修車廠，自小雖然對機械不陌生，不過陰錯陽差考上高職機械科遭家人反對朝黑手職業發展，但她不僅苦讀與努力精進實作，還持續考進台師大機電系就讀，後來因緣際會進入太空產業，從維修地面的機械加工機台變成在外太空飛行的衛星，甚至成為國家衛星自主計畫團隊一員。

    郭佳宜在國中基測成績公布後確認分發到東勢高工機械科，父母親積極勸說重考，不願女兒也走上黑手這條路，但是她仍下定決心，將自己的花樣年華，與機械為伍。她是東勢高工創校以來，首位參加學生技能全省工藝競賽的女學生，也是當年車床類唯一女性參賽者。

    雖然身處性別比例懸殊的求學環境，家中又擔心辛勞和危險的操作空間，但郭佳宜認為「能把一塊鐵磨出自己想要的形狀，讓自己很有成就感」，後也因獲得全國技藝競賽CNC組全國第五的優異成績，錄取了台師大機電工程學系。

    近年台灣積極發展自製衛星、布署多軌道通訊衛星，郭佳宜因緣際會進入太空產業，維修製造的標的從地面的機械加工機台，變成在外太空飛行的衛星，郭佳宜形容「像在讀第二個研究所」，也自嘲常厚著臉皮到處問東問西、邊做邊學，畢竟「衛星一發射，都是幾百萬、幾千萬在燒」。

    從投身機械科系就讀，到學習過程中所碰到的性別刻板，職涯發展上的挫折等，郭佳宜認為，很多時候不是努力，而是選擇，能嘗試就盡量嘗試，並透過學習打開視野，對於衝突、挫折則透過說服與行動，讓自己能持續在喜愛領域繼續耕耘

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