高市模範生頒獎典禮 陳其邁：勇敢追夢

高市模範生頒獎典禮，市長陳其邁鼓勵畢業生們勇敢追夢。（教育局提供）

2025/07/04 22:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市113學年度模範生與畢業生頒獎典禮，市長獎畢業生今（4）日與市長陳其邁合影，共舉行五場次，陳其邁配合各地各校風情與特色，時而穿著原民服，時而與熱愛乒乓球畢業生舉拍同框，他鼓勵畢業生們勇敢追夢！

為減輕親師生奔波負擔，高市教育局特別規劃5大分區（旗美區、大岡山區、南高雄區、大鳳山區、北高雄區），辦理113學年度模範生及市長獎畢業生的合影活動，包括今日、10日、11日、15日與18日，分別在美濃國中、高苑工商、社教館、鳳山國中與龍華國中舉行。

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首場旗美區於今天（4日）下午3時在美濃國中禮堂舉行，活動現場溫馨隆重，不少原鄉學生穿上象徵榮耀的族服、戴上帽子與市長合影；陳其邁穿上原住民族服一同合影，也有畢業學生穿上自己喜歡的運動服，或拿上自己最喜歡的桌球拍一起合影，見證學習歷程的努力成果與青春絢麗。

美濃國中溫寀慈同學，來自農家子弟，自律勤奮，憑藉3年來穩定優異的成績與堅定志向，最終以5A3+獲國中會考佳績，順利考取雄女，她曾獲美中新生書卷獎學金，也在語文競賽中嶄露頭角，展現多元才華與語言實力。

陳其邁親自與每位得獎學生合影，表達對他們的肯定與祝福，期許未來持續發光發熱，鼓勵同學們勇敢築夢、追夢，寫下更精彩的人生篇章。

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