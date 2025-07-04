要風箏不要風機 風櫃樂活健走活動風箏如雲

要風箏不要風車，風櫃樂活健行放風箏。（記者劉禹慶攝）

2025/07/04 22:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕日前抗議陸地風車設置，展現全里里民團結之心的馬公風櫃里，今（4）日舉行樂活健行活動，身兼澎湖縣風箏委員會主任委員的議長陳毓仁，號召風箏協會的夥伴們以及來自台灣本島的同好，相約在澎湖交流巨型風箏，表達要風箏、不要風車的決心。

由於恰逢風櫃社區舉辦樂活健走活動，身爲澎湖縣風箏協會理事長的議長陳毓仁，邀請風箏協會的朋友們來到風櫃社區響應，在健走的制高點蛇頭山上施放巨型風箏，風櫃社區以及澎南地區許多民眾前來參加活動，成為顯著地標，所有民眾齊心朝著風箏一步步邁向終點。

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同行的還有副議長藍凱元、議員呂黃春金、許國政、莊光大、前馬公市長葉竹林等人，都到場與民眾站在一起，他們唯一的訴求，就是風櫃里只要風箏不要風車，希望所有與會的貴賓、民眾，都能心想事成，猶如風箏一般，展翅直達天際！

另外，議長陳毓仁也宣告，明（5）日早上10時在二崁，也將有一場風箏放飛交流活動

，歡迎民眾前往觀賞，由於風車引發各鄉市的高度爭議，澎湖縣議會為澎湖最高民意機關，一定與民意站在一起，成為最堅強的後盾，並督促澎湖縣政府嚴格管制風機發照程序，排除風機爭議，澎湖發展無公害的風箏活動相當適合，有望成為新的觀光景點。

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