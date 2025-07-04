網傳政府將普發避難包？ 消防署闢謠：應依個人需求準備

近日網路流傳「政府即將普發緊急避難包」訊息，內政部消防署澄清，政府並無此計畫，民眾勿輕信謠言、以訛傳訛，緊急避難包應以個人需求打造。（消防署提供）

2025/07/04 21:59

〔記者鄭景議／台北報導〕近日網路流傳「政府即將普發緊急避難包」訊息，引發不少民眾熱議。對此內政部消防署澄清，政府並無普發避難包的計畫，籲請民眾勿輕信謠言、以訛傳訛。消防署強調，緊急避難包應以「個人化需求」為核心，依據個人年齡、健康狀況、性別與家庭成員狀況量身打造，並非一體適用的「標準配備」。

消防署指出，民眾可至消防署全球資訊網與消防防災館網站查詢建議物品清單，依據自身及家庭成員的實際情況進行準備，例如有嬰幼兒、高齡長者或飼養寵物的家庭，避難包內容更應因人制宜，方能在災難來臨時真正派上用場。

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除了避難包準備，消防署也提醒，民眾平時應了解居住地的災害潛勢、熟悉鄰近的避難收容處所，並建議下載「消防防災e點通APP」，不僅可即時查詢收容處所、急救責任醫院與急救站等資訊，還能透過AR實境導航功能，快速掌握避難路線，提升防災效率。

至於避難包建議內容，消防署表示，應視所在地與避難收容處所的距離，以及個人需求調整。一般成人每日所需熱量約為2100大卡，最低水分攝取量為體重每公斤乘以15毫升（例如體重80公斤者，每日至少需攝取1200毫升水分）。基本物資還包括醫療與清潔用品、保暖衣物、證件影本與少量現金、鞋子、手電筒、電池、行動電源、打火機、瑞士刀等。

此外，針對特定族群需求，建議額外準備女性生理用品、嬰兒奶粉與尿布、長者用藥、老花眼鏡、枴杖，或寵物的糧食與牽繩等。民眾也可善用「消防防災e點通APP」內建的避難包檢核表，做為物品準備的參考依據。消防署提醒，避難包物品應每半年定期檢查一次，避免損壞、遺漏或過期，確保真正能在關鍵時刻發揮救命作用。

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