鳳梨尬肉泥、咖啡果實全運用 雲林地方產業創新補助亮點展出

雲林縣府邀請去年19家接受地方型SBIR補助業者成果發表。（記者李文德攝）

2025/06/30 15:54

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府已連續18年補助地方產業創新研發推動計畫（SBIR），今（30）日邀請去年19家接受輔導廠商成果發表，來自林內的葉維新以自家種植鳳梨研發出寵物食品、古坑賴蔚紜將咖啡果皮、果肉作為果皮茶、果醬響應永續農業。縣府表示，各家成果皆具創新亮點，展現雲林產業的多元能量。

葉維新20多年前從台中回到雲林，在林內鄉種植約2公頃的鳳梨與芒果，一次偶然機會在農場發現9隻剛出生的小黑狗被遺棄，因此收留牠們，也讓他獲得「黑狗兄」名號。多年來他看見這些黑狗們常常看到人們吃著鳳梨，常投以淚汪汪的渴望眼神，但礙於鳳梨酸度和糖分含量較高，過量可能導致腹瀉、脹氣等問題，不敢給毛孩吃，因此想出鳳梨取適當比例，與寵物食品結合，經過一年研發出貓、狗可食用的肉泥。

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葉維新說，研發後經過200隻毛小孩食用，最後得到適口性佳的結果，盼讓毛小孩可以吃到截然不同風味，日後將持續研發其餘寵物食品，為鳳梨開創全新的農產價值。

來自古坑的賴蔚紜承接家中3公頃的咖啡園，她表示，以往咖啡果果實採收後，都會去除果實的外果皮與果肉，並除掉包覆種子周圍的薄膜，取出的種子一般稱為「生豆」，但這些果皮、果肉等都會當成農廢丟棄，光一顆果實，就有50％以上就會被棄置，非常可惜。因此她將果皮做成果皮茶，果膠、果肉做成果醬，讓整顆果實都有利用價值。

賴蔚紜表示，希望打造永續農業與食品創新的可能，目前正規畫將老舊咖啡樹枝研發成寵物玩具，希望讓整棵咖啡樹可以打造成「全身都是寶」。

縣府建設處長廖政彥表示，縣府辦理地方型SBIR，去年錄取19家廠商，總補助金額987萬元，各家業者的創新大幅提升產品附加價值。此計畫單一補助上限100萬元，為鼓勵青年返鄉，凡45歲以下創業青年及提案計畫符合健康、性平、環保等產業，將在甄選從優錄取。

雲林縣長張麗善表示，地方型SBIR計畫18年補助金額逾1.5億元，透過輔導讓每家錄取業者提升計畫撰寫能力及計畫執行能力，將研發成果推廣出去，讓在地廠商領先業界同行。

葉維新（右）將鳳梨結合肉泥，研發出適合貓狗食用的寵物食品。（記者李文德攝）

古坑賴蔚紜將咖啡果皮、果膠肉製作成果皮茶、果醬，讓整顆咖啡果實都是寶。（記者李文德攝）

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