注意！國1北斗-員林段6/30夜間施工封閉 改道路線曝光

國道1號北上北斗到員林路段夜間封閉施工，駕駛人可改由埔鹽系統交流道再上國道1號。（高公局中區養護工程分局提供）

2025/06/25 16:08

〔記者張聰秋／彰化報導〕注意了！經常會塞車的國道1號北斗到員林交流道北上路段，因要進行鋼結構吊裝及動態地磅埋設工程，將於6月30日晚上9點到隔日清晨6點夜間施工，屆時將封閉全線車道，請用路人掌握路況，改道通行。

高速公路局中區養護工程分局指出，為辦理「國道1號員林北上動態地磅建置」工程，預訂下週一（6月30日晚間9點至翌日清晨6點，針對中山高速公路國1北向北斗交流道（220~211K）至員林交流道主線車道施工，屆時將封閉該路段全線車道。如果當天下雨，天候不佳，則順延至7月1-3日、7-10日及14-17日。

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高公局中區養護工程分局表示，施工封閉後，北上行經該路段用路人，可利用以下改道路線避開施工路段。北斗交流道→縣道150（斗苑路2段）→台1線（中山路）→台76線→埔鹽系統交流道，再由埔鹽系統交流道匯入國道1號。

該分局強調，請用路人多多配合提前改道，如工程可提早完工，即會開放通車，請駕駛人行經交通管制區域減速慢行，依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面說明行駛，並遵守管制人員導引，以確保行車安全，造成不便，尚請見諒與配合。

此外，駕駛人要掌握國道路況，可隨時注意國道路上資訊可變標誌顯示內容，也可撥打1968（路況查詢專線）及收聽警察廣播電台，或上高速公路局全球資訊網（www.freeway.gov.tw），以了解最新施工路況及相關訊息。

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