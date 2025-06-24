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    平鎮區長扮網紅聊民眾關心事 首集聚焦女性職場

    桃園市平鎮區公所推出新企劃「巧如淘心話」系列影片，平鎮區長蕭巧如當起網紅，與小編一起聊聊平鎮在地的公共議題。（平鎮區公所提供）

    桃園市平鎮區公所推出新企劃「巧如淘心話」系列影片，平鎮區長蕭巧如當起網紅，與小編一起聊聊平鎮在地的公共議題。（平鎮區公所提供）

    2025/06/24 23:01

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮區公所近期在公所網路社群「平鎮人文平台」推出新企劃「巧如淘心話」系列影片，平鎮區長蕭巧如當起Youtube網紅，與小編一起討論、聊聊平鎮在地的公共議題，首集以女性在職場是否較吃虧為主題，向大家分享公部門的職場狀況。

    平鎮公所今年申請文化部「113至114年桃園市政府推動社區營造及村落文化發展計畫」，製作該系列影片，預計從6月至9月，每月上架1部影片，共4集，以輕鬆有趣的聊天形式，從生活中的大小事到社區的未來發展，這些話題都將以貼近民心的方式呈現，希望能引發更多居民的共鳴與參與。

    第1集影片「女性打工人比較坑？」為公所在推動平安樹社區營造計畫時，獲悉地方關心女性職場議題，蕭巧如便以自己20多年前擔任桃園市地政事務所測量員的首份公職工作為例，分享她身邊測量員都是男性，恰好同事、長官都很照顧她，她認為，在公部門，「女性若願意學習、付出，其實跟性別沒什麼關係，相信職場前輩都很願意指導，但過去曾遇到男性客戶，有點質疑她的測量結果，基於為民服務的原則，不會計較，儘管有些挫折，但多年後類似狀況就少很多，因為民眾也慢慢知道說性別平權，不是什麼樣的工作一定非得男、女生做。

    蕭巧如表示，頻道設置目的是希望以輕鬆角度，和大家聊聊平鎮在地文化、生活與事情，希望透過影片，能更貼近大家的生活，聊聊平鎮的在地故事和公共議題。如果大家有什麼想討論或是想問的，歡迎在頻道影片留言，一同交流。

    桃園市平鎮區公所於網路社群推出新企劃「巧如淘心話」系列影片。（翻攝YouTube「平鎮人文」）

    桃園市平鎮區公所於網路社群推出新企劃「巧如淘心話」系列影片。（翻攝YouTube「平鎮人文」）

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