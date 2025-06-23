06/23 各報重點新聞一覽

賴清德總統昨啟動「團結國家十講」第一講，批評中國聲稱「擁有台灣、台灣不是主權獨立國家」是大錯特錯，也不被國際承認。（記者王藝菘攝）

2025/06/23 06:58

自由時報

「團結國家十講」首講 賴：中國稱擁有台灣大錯特錯

賴清德總統昨啟動「團結國家十講」首場，他強調聯合國第二七五八號決議文僅處理聯合國席次代表問題，未涉台灣主權，中國依此聲稱「擁有台灣、台灣不是主權獨立國家」是大錯特錯，也不被國際承認；國家四要素是擁有人民、土地、政府、主權，並不包含有沒有參加聯合國，因此台灣當然是一個國家。

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美B-2轟炸機突襲 毀伊朗核設施

美國總統川普廿一日發表全國演說，宣布美軍對伊朗發動大規模精準空襲，「全面且徹底摧毀」位於福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）及伊斯法罕（Esfahan）等地的核設施。美國國防部長赫格塞斯廿二日宣示，行動取得「令人難以置信的壓倒性勝利」，但也強調此次任務不涉及伊朗政權更迭。

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旅店公播中國節目 專家憂盜版機上盒 恐成「統戰木馬」

近期網友討論，有旅店業者在客房提供中國節目，內容充滿統戰意涵；台灣有線寬頻產業協會秘書長彭淑芬指出，這類中國節目原本在台灣家戶普及的盜版機上盒出現，現在竟已延伸到旅宿業營業場所，若官方繼續放任不管，恐成為木馬屠城記中的「木馬」，在台入腦、入戶，影響國人文化、意識形態，成為敵人認知作戰武器。

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聯合報

美空襲伊朗3核設施 川普嗆：不和平即悲劇

美軍廿一日空襲伊朗核設施。美國總統川普當晚在記者會中表示，對伊朗而言，接下來不是和平就是悲劇，將遠比過去幾天還悲慘，且還有很多待攻擊的目標，當天是最艱難、也可能是最致命的目標；若德黑蘭不盡快達成和平，美國將發動進一步攻擊。

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團結十講首談國家 賴總統批北京宣傳一中大錯特錯

大罷免七月廿六日投票，賴清德總統昨在新北發表「團結國家十講」首講，主題是「國家」，他從猛獁象談到舊金山和約，強調「中華人民共和國從未擁有台灣」、「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」。

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中國時報

美參戰 鑽地彈轟伊3核設施

美國總統川普在美東時間21日晚間宣布，美軍成功空襲伊朗3處核設施，徹底摧毀伊朗核濃縮重要設施。以色列總理尼坦雅胡對美軍的行動，深表讚賞，稱此將改變歷史。雖然川普威脅伊朗別想報復美國，但伊朗仍揚言，「中東每位美國公民、軍事人員，都是合法攻擊目標」。

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美開中東戰線 牽動印太戰略部署

美國參戰以伊衝突，在中東開闢新戰線，未來投入印太資源可能下降。政大台灣安全研究中心主任劉復國22日指出，美國對伊朗開戰，立即影響在其他地區的戰略部署，台灣應更謹慎，不僅要小心美國總統川普的善變，同時也須與中國大陸維持某種程度的對話溝通，才能讓台灣避戰。

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美國總統川普廿一日發表全國演說，宣布美軍對伊朗發動大規模精準空襲，讚揚本次行動是一次「卓越的軍事成功」。（路透）

近期有網友發現旅店業者使用盜版機上盒公播中國節目，內容充滿統戰意涵；圖為警方查扣大批標榜純淨版的安博盒子。（資料照）

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