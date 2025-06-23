美B-2轟炸機突襲 毀伊朗核設施

美國總統川普廿一日發表全國演說，宣布美軍對伊朗發動大規模精準空襲，讚揚本次行動是一次「卓越的軍事成功」。（路透）

2025/06/23 05:30

川普全國演說：一次卓越的軍事成功

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普廿一日發表全國演說，宣布美軍對伊朗發動大規模精準空襲，「全面且徹底摧毀」位於福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）及伊斯法罕（Esfahan）等地的核設施。美國國防部長赫格塞斯廿二日宣示，行動取得「令人難以置信的壓倒性勝利」，但也強調此次任務不涉及伊朗政權更迭。

伊朗：保留所有選項捍衛主權

德黑蘭則表示，美軍空襲將產生「長久後果」，所有區域內的美國公民和軍事人員，都將成為合法打擊目標，伊朗保留所有選項捍衛自身主權、利益和人民。

請繼續往下閱讀...

川普在演說中指出，美方目標是要摧毀伊朗的核濃縮能力，阻止由「世界頭號恐怖主義資助國家」帶來的核威脅。他讚揚本次行動是一次「卓越的軍事成功」，「從未有一支軍隊能夠達成如此壯舉」。川普表明，伊朗如今必須締結和平，否則美方將準確、迅速且熟練地鎖定其他目標。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩公布此次行動代號為「午夜之錘」（Operation Midnight Hammer），出動B-2匿蹤轟炸機、空中加油機、偵察機和戰鬥機等超過一二五架軍機，以部分飛向太平洋的轟炸機做為「誘餌」，實際作戰由七架B-2進行，對福爾多和納坦茲投下十四枚GBU-57「巨型鑽地彈」（MOP），並以潛艦發射約卅枚「戰斧」巡弋飛彈轟炸伊斯法罕。整個過程伊朗毫無所覺。

對此，伊朗國家廣播公司政治副主任阿貝迪尼（Hassan Abedini）聲稱，三處遭打擊的核設施濃縮鈾庫存，已先一步移轉至它處。伊朗原子能組織申明，將向國際法院提起對美國的法律行動，也將持續推展核計畫，不會允許「國家產業」發展遭中止。

美國20日午夜發動轟炸伊朗核設施的「午夜之錘行動」，出動B-2匿蹤轟炸機對福爾多和納坦茲投下十四枚GBU-57「巨型鑽地彈」。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法