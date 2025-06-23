「團結國家十講」首講 賴：中國稱擁有台灣大錯特錯

賴清德總統昨啟動「團結國家十講」第一講，批評中國聲稱「擁有台灣、台灣不是主權獨立國家」是大錯特錯，也不被國際承認。（記者王藝菘攝）

2025/06/23 05:30

強調二七五八號決議 未涉台灣主權

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統昨啟動「團結國家十講」首場，他強調聯合國第二七五八號決議文僅處理聯合國席次代表問題，未涉台灣主權，中國依此聲稱「擁有台灣、台灣不是主權獨立國家」是大錯特錯，也不被國際承認；國家四要素是擁有人民、土地、政府、主權，並不包含有沒有參加聯合國，因此台灣當然是一個國家。

賴清德表示，他上任以來，在外，積極與友盟站在一起進行各項合作，希望讓國際社會知道，台灣有能力，也有意願為國際社會貢獻更多；對內，一直希望能夠團結國人、團結朝野、團結國家，因應各種挑戰，包括強化國防、強化經濟韌性，以及解決面對的各項問題，特別是來自中國的併吞威脅。

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從國家要素檢驗 台灣當然是個國家

賴清德表示，第一講是「國家」，因為「國家興亡，匹夫有責」，「覆巢之下無完卵」。根據國家主權四要素，從一九九六年李登輝前總統當選第一任民選總統，我們每四年改選一次，國際社會不管從哪個角度或從國家組成四要素檢驗，台灣當然是一個國家。

賴清德說明，聯合國第二七五八號決議文寫得很清楚，僅處理聯合國席次代表問題，並沒有牽涉台灣；更何況，國家組成的四要素沒有包括名字、也沒有規定有多少邦交國，也不包括有沒有參加聯合國，因此中國不可以根據第二七五八號決議文，聲稱「中國擁有台灣、台灣不是主權獨立國家」，這種說法是大錯特錯，也不被國際社會承認。

賴強調，無論國際稱我們為「中華民國」、「中華民國台灣」或「台灣」，我們都是獨立自主的國家。

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