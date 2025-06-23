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    自由日日Shoot》旅店公播中國節目 專家憂盜版機上盒 恐成「統戰木馬」

    近期有網友發現旅店業者使用盜版機上盒公播中國節目，內容充滿統戰意涵；圖為警方查扣大批標榜純淨版的安博盒子。 （資料照）

    近期有網友發現旅店業者使用盜版機上盒公播中國節目，內容充滿統戰意涵；圖為警方查扣大批標榜純淨版的安博盒子。 （資料照）

    2025/06/23 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕近期網友討論，有旅店業者在客房提供中國節目，內容充滿統戰意涵；台灣有線寬頻產業協會秘書長彭淑芬指出，這類中國節目原本在台灣家戶普及的盜版機上盒出現，現在竟已延伸到旅宿業營業場所，若官方繼續放任不管，恐成為木馬屠城記中的「木馬」，在台入腦、入戶，影響國人文化、意識形態，成為敵人認知作戰武器。

    內容充滿統戰意涵 暗藏國安危機

    台灣有線寬頻產業協會粗估盜版機上盒歷年累計進口至少七百萬台，家戶中至少有兩百萬台；過去是在機上盒內直接搭載應用程式，讓使用者免費觀看未經授權的節目，之後再發展出「純淨版」機上盒，機上盒沒有任何預設軟體，使用者需另從網路尋找軟體安裝，以規避管制。

    近期有網友發現旅店業者提供房客約廿台可選電視台中，有一半是中國電視台，充滿對中國文化的嚮往、回歸統一等字眼，暗藏統戰危機。

    彭淑芬分析旅宿業者訊號來源指出，在台灣頻道節目部分若未取得授權恐觸犯「著作權法」，且目前我國對於中國節目採行核可制，不排除經主管機關認定違反「兩岸人民關係條例」。

    彭淑芬強調，盜版機上盒造成台灣本土內容業者、付費取得授權的代理業者的心血被免費觀看，資策會二○一八年估計，直接導致OTT產業每年損失超過二八○億元，除嚴重衝擊台灣影視產業生存，在家庭中入戶、入腦，成為「統戰木馬」，也出現國安危機。

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