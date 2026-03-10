為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    保二警上週六繳假槍彈稱太累「誤繳」 提離職今生效

    2026/03/10 16:23 記者陸運鋒／新北報導
    保二總隊名林姓警員巡邏結束返回隊上繳交槍彈，但值班同仁清點後，發現林員所繳還的槍彈是模型手槍及假子彈11發，他則稱是太累了才會誤繳。（記者陸運鋒翻攝）

    警政署保安警察第二總隊機動中隊一名名林姓警員，日前巡邏勤務結束返回隊上繳交槍彈，但值班同仁清點後，發現林員所繳還的槍彈是模型手槍及假子彈11發，疑似遭到調包，隊上主管隨即詢問林員，他則稱是太累了才會「誤繳」，隨後將真槍及子彈繳回，而保二總隊已主動報請新北地檢署偵辦釐清。

    據了解，林員因個人生涯規劃日提離職，且於今日生效，他在上週六（7日）巡邏勤務結束，返回新店駐地繳解槍彈，隨後回到寢室休息，而負責管制槍彈的同仁，發現林員繳交的是模型槍及假子彈11發，隨即通報主管進行內部清查。

    據知，隊上主管至寢室詢問林員，林員才將警用PPQ手槍及子彈11發，從個人手提袋腰包拿出，並稱是因為近期家中有要事太累，導致精神狀況不佳才會「誤繳」，而模型槍及假子彈，則是自己購買來訓練所用。

    對此，保二總隊長黃家琦表示，經查該同仁未繳回第一時間槍彈，已涉槍砲彈藥刀械管制條例及刑法侵占罪嫌，已報請新北地檢署檢察官偵辦釐清，至於詳細資料不便透露。

