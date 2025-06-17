今年一期稻作創歷史新高 西螺農會提醍注意這件事

雲林一期稻作進入收割期，今年穀價創一期作歷史新高，且收成也比往年好。（記者黃淑莉攝）

2025/06/17 14:55

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林今年一期稻作進入收割期，今年收成不錯，價格更創一期作歷史新高，西螺鎮農會今（17）日開盤，濕度28度每台斤11.5、26.9度以下11.7元。西螺農會米廠主任廖宗義表示，最近天氣不穩定，常下雨，農民不要搶割，濕度32度以上農會不收購。

今天一早雲林各地艷陽高照，各地稻田可見收割景象，斗南林姓稻農說，往年一期作價格每台斤大約10元左右，今年一開盤就超過11元，價格很好，今天有11.5元，務農數10年來第一次遇到一期作穀價這麼好。

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西螺農會1期稻作濕穀收購價格開盤，濕度在28至28.9度11.5元，29至29.9度11.4元、30至30.9度11.3元、31至31.9度11.1元，27至27.9度11.6元，26.9度以下11.7元。

廖宗義說，往年一期作開盤每台斤大約在10元左右，今年超過11元是創下農會稻穀收購以來一期作新紀錄。推測穀價高的原因為公糧收購價格調漲及數量增加有關。

廖宗義表示，今年一期作價格創新高外，因氣候不錯產量也有增加，以目前收成狀況來看每分地增加約1、2成左右，因產量增加預期後續穀價應該會持平。

二崙農會為鼓勵在地農民，1、20年來稻穀收購價格每台斤比其他農會增加0.3元，以26.9度以下每台斤12元，28至28.9度為11.8元。

廖宗義提醒，最近天氣不穩定，降雨機率高，農民不要搶割，濕度高於32度農會就不收購，稻穀成熟一點，價格會更好。

雲林一期稻作進入收割期，今年穀價創一期作歷史新高，且收成也比往年好。（記者黃淑莉攝）

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