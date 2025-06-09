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    熱氣球升空！《超人力霸王》無人機秀6/21驚艷台南夜空

    2025台南熱氣球派對結合無人機展演，將帶來日本知名IP超人力霸王。（圖由台南市政府提供）

    2025台南熱氣球派對結合無人機展演，將帶來日本知名IP超人力霸王。（圖由台南市政府提供）

    2025/06/09 15:54

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南熱氣球派對將於6月21、22日，首次在台南市區的永華市政中心旁廣場登場，首度結合「熱氣球光雕秀」及台日合作的500架「無人機展演」，知名日本IP《超人力霸王》將驚喜現身台南夜空，還有限量480人次的熱氣球繫留體驗，及69家業者同步祭出優惠活動。

    市長黃偉哲表示，今年首度將熱氣球派對移師到市中心舉辦，選在永華市政中心旁西側廣場及西拉雅廣場，有熱氣球繫留體驗、街頭藝人表演、氣墊樂園、親子闖關活動，以及超過50攤以上的餐車、美食與文創手作等特色市集；活動重頭戲為台南首次結合「熱氣球光雕秀」及「無人機展演」的表演，將於21日晚間7點帶來的精彩視覺饗宴，絕對不容錯過！

    觀旅局長林國華說明，此次無人機展演為首次台日合作演出，由台灣希望創新股份有限公司與日本DSJ共同設計、演出，無人機展演引進日本圓谷製作旗下的IP《超人力霸王》，並經由台灣代理商野獸國授權，在台南夜空為大家呈現日本經典英雄角色！此外，也將搭配觀旅局超人氣吉祥物「魚頭君」、台南景點等進行展演，為民眾帶來一場震撼的夜間視覺饗宴。

    此外，活動2天每日上、下午各有1場熱氣球繫留體驗。林國華說，過往熱氣球多於郊區或景區舉辦，結合城市地景的熱氣球繫留體驗機會相當難得，民眾可以從不同視角俯瞰台南這座城市的風貌。每場次共可搭乘120人，採現場報名，每人500元，民眾憑4至6月於台南住宿任2晚以上的發票或收據，即可優先購買搭乘券，每人限購2張，每場次限量20名。

    配合活動進行，將於6月21日下午2點起，提供免費接駁車服務，往返台南火車站與活動會場；道路管制範圍及時間包括，南島路、東南榕大道、西南榕大道，6月20日傍晚5點至22日凌晨0點進行交管；另配合光雕秀及無人機展演，建平路、府前路二段、怡平路將於21日晚間6點至8點進行道路管制。

    南市觀旅局舉行記者會宣傳2025台南熱氣球派對。（記者王姝琇攝）

    南市觀旅局舉行記者會宣傳2025台南熱氣球派對。（記者王姝琇攝）

    2025台南熱氣球派對將進行熱氣球光雕秀。（圖由台南市政府提供）

    2025台南熱氣球派對將進行熱氣球光雕秀。（圖由台南市政府提供）

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