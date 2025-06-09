墾丁綠蠵龜「海歸」盛況！逾50隻小海龜奔向大海

超過50隻小海龜在墾丁西海灘上孵化後返回大海。（民眾提供）

2025/06/09 08:21

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園近年經常出現海龜上岸產卵，6月7日又記錄到超過50隻綠蠵龜幼雛奮力爬向海洋，展開牠們的冒險旅程。這是今年墾丁第四起海龜上岸產卵紀錄，墾丁國家公園管理處（以下簡稱墾管處）與生態志工連日監測，成功守護小海龜順利回歸大海。

墾管處保育科表示，恆春半島是台灣本島海龜產卵熱區，近年密集發現海龜上岸產卵，居民與業者百分百配合保育，展現高度保育意識，讓這片海洋持續孕育生命。

請繼續往下閱讀...

墾管處指出，綠蠵龜具有神奇的「返鄉」習性，成熟海龜會從數百甚至數千公里外的覓食地，憑本能迴游至出生沙灘產卵。這些小海龜長大後，也將循相同本能回到墾丁繁殖下一代。近年墾丁海龜產卵頻繁，或許是多年前「海龜嬰兒潮」的回歸，未來有望比肩小琉球的綠蠵龜盛況。當地民眾透露，除6月7日孵化的卵窩外，另有一窩因爬痕明顯但未看到孵化的小海龜，業者與志工正密切關注，期盼更多小海龜誕生。

為保護海龜，墾管處與海洋保育署合作，孵化前即展開巡查，確保卵窩不受人為干擾、光害或氣候變遷影響。保育科強調，海龜上岸產卵及孵化不易，每筆紀錄彌足珍貴。當地業者與居民積極參與保育課程，協助監測與守護，展現對海洋環境的珍視。墾管處也呼籲，民眾若遇海龜應遵守「5不原則」：不觸碰、不打擾、不餵食、不追逐、不傷害。如發現擱淺或需救援的海龜，請立即撥打海巡「118」專線通報。

此外，獸醫錢興華及當地海洋保育人士提醒，夜間遊客應避免進入海龜產卵沙灘，並與沙灘業者溝通降低光源，防止小海龜因光害迷途。遊客在沙灘戲水後，務必將挖出的沙坑填平、帶走垃圾，以免影響海龜爬行路徑，共同守護海龜產房。

墾丁海域近年因保育意識提升，海龜產卵紀錄逐年增加。墾管處強調，從監測、守護到協助小海龜入海，墾管處與志工、居民、業者合作，構築一道堅實的保育防線，未來將持續推動環境教育與保育宣導。6月7日這群小海龜的奔海畫面，不僅是生命的延續，更象徵墾丁海洋生態的復甦。期待下次再與小海龜相會，見證恆春半島「海歸」傳奇的延續。

民眾守護小海龜在墾丁西海灘上孵化後，陸續爬行回大海。（民眾提供）

恆春半島民眾守護小海龜爬行回大海。（民眾提供）

恆春半島民眾守護小海龜爬行回大海。（民眾提供）

恆春半島是台灣本島海龜產卵熱區，近年密集發現海龜上岸產卵。（民眾提供）

綠蠵龜具有神奇的「返鄉」習性，成熟海龜會從數百甚至數千公里外的覓食地，憑本能迴游至出生沙灘產卵。（記者蔡宗憲攝）

小海龜在墾丁西海灘上孵化後返回大海。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法