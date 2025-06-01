「臥龍山碑」見證龍巖糖廠昔日光輝 地方盼遷回褒忠有譜了

高約3公尺的臥龍山碑已搬至虎尾同心公園50年，褒忠當地民眾盼望能夠遷回。（記者李文德攝）

2025/06/01 12:16

〔記者李文德／雲林報導〕雲林虎尾同心公園有座高3米的「臥龍山」碑，1970年代從已撤除的褒忠龍巖糖廠搬遷至今，當地人盼望能夠「完璧歸趙」，將石碑再度遷回。日前行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長陳怡帆邀請台糖公司董事長特助黃建龍、民代、民間團體現勘，商討搬遷事宜。黃建龍表示，將啟動後續搬遷事情，並尊重地方意見規劃。

褒忠臥龍山發展協會總幹事陳世宗指出，1935年「大日本製糖株式會社」的龍巖糖廠開工，隔年生產，當時社長藤山雷太前來臺灣參加「始政40周年博覽會」，順道巡視旗下產業，更為龍巖糖廠一處沙崙命名為「臥龍山」並於崙頂立碑為記。此後龍巖糖廠開啟了繁盛的製糖時期，此地生產精緻白砂糖，不過1967年糖廠因生產效益不高，隔年遭關閉並撤廢。

請繼續往下閱讀...

陳世宗表示，原本臥龍山旁的糖場工業村跟著被夷為平地，其土丘砂石大部分被運至虎尾、嘉義大林一帶當作興建中山高速公路做為路基，而「臥龍山」碑於1975年左右，由虎尾糖廠將其從褒忠移置於虎尾同心公園內直至今日，此碑成為見證龍巖糖廠昔日光輝的文物。不過褒忠當地人希望能夠將石碑重新遷回，更豐富當地特有的糖業文化價值。

陳怡帆日前邀請黃建龍、陳世宗與雲林縣議員林文彬、台灣公益CEO協會代表李漢鵬、褒忠鄉民代表會主席陳良俊、褒忠鄉公所梁晉源課長等人到現場會勘，並討論搬遷計畫。

陳世宗指出，希望能夠將臥龍山碑遷至龍巖國小北側的舊龍巖糖廠抽水站，結合當地龍巖糖廠遺跡，可進行深度文化之旅；李漢鵬認為，明年適逢龍巖糖廠啟用90週年，建議以臥龍山命名日「10月18日」作為回娘家日子，且移動時需妥善確保石碑本體與基座安全，必要時可徵詢專家學者意見。此外可在同心公園原址設立石碑複製品，說明其歷史脈絡。

陳怡帆說，糖業文化是台灣在日本時代大家共同的記憶，也是台日交流的共同連結點，無論是虎尾糖廠內文物收藏館或者是近期在褒忠鄉龍巖國小揭牌的龍巖糖廠歷史文物館，都是重要的歷史記憶，期待台糖公司能在目前糖廠眾多文化資產的基礎上，規劃更多相關的展覽或相關活動。

黃建龍表示，會逐步再針對搬遷方法、時間等細節與地方討論，並開始啟動搬遷規劃，更尊重地方意見，讓當地糖業歷史得以流傳。

高約3公尺的臥龍山碑已搬至虎尾同心公園50年，褒忠當地民眾盼望能夠遷回。（記者李文德攝）

陳怡帆（右3）邀請台糖董事長特助黃建龍（右4）等人現勘，並討論後續搬遷規劃。（陳怡帆提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法