陳奕迅、KT POP助高雄端午夜爆人氣 六合夜市︰外籍遊客增2成

高雄端午假期迎來2大演唱會，讓六合夜市人潮爆滿。（圖由經發局提供）

2025/06/01 08:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄端午夜太美!在亞洲歌王陳奕迅、7組跨世代指標韓星的「KT POP 2025」拼盤演唱會助攻下，商圈夜市人氣爆發，六合夜市總幹事詹金翰表示，因大型演唱會不斷，外籍觀光客明顯增加至少2成。

高雄市政府除延續推出憑演唱會門票兌換50元商圈夜市優惠券，更網羅逾20家在地精選美食店家祭出限定優惠，從港式料理、經典韓食、日式燒肉、消暑冰品與精緻甜品等應有盡有，讓粉絲全方位補充應援能量。

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高市經發局長廖泰翔表示，下半年還有江蕙、孫燕姿、蘇打綠、BLACKPINK等亞洲巨星蒞臨開唱，市府積極整合在地商圈夜市、旅宿餐飲及觀光等多元資源，希望海內外歌迷朋友來到高雄聽演唱會，有最好的旅遊體驗。

六合夜市總幹事詹金翰表示，這次端午假期迎來2大演唱會，讓六合夜市人潮爆滿，攤商們非常振奮，且這幾年因為高雄大型演唱會不斷，外籍觀光客明顯增加至少2成，特別是來自韓國、日本、新加坡和菲律賓等國家的臉孔越來越常見。

來自馬來西亞的阿宏分享，這次到高雄參加世界巡迴演唱會，品嚐到在地夜市的雞排、地瓜球和鹹酥雞等特色小吃，帶著充滿音樂及美食的感動回憶開心回家；Joy和Tanya指出從小就聽陳奕迅的歌曲長大，這次規劃3天2夜高雄旅行，還參與由歐巴池昌旭主持的韓團拼盤演唱會，每次來高雄都去捷運站兌換商圈夜市優惠券，一路吃喝玩樂真的超級愜意。

經發局補充，「2025商圈夜市優惠券」可用在高雄40處商圈夜市和400家特色店家，憑券至指定店家消費還能享有專屬福利，使用期間到8月31日，更多活動資訊可至經發局FB粉絲團、IG及商圈夜市優惠券官網。

來自海內外的歌迷湧入高雄展開追星朝聖之旅，演唱會結束後湧入商圈夜市品嘗在地好味道。（圖由經發局提供）

來自海內外的歌迷湧入高雄展開追星朝聖之旅，演唱會結束後拿商圈夜市券品嘗在地好味道。（圖由經發局提供）

海內外大批歌迷湧入高雄展開追星朝聖之旅，演唱會結束後湧入商圈夜市逛逛。（圖由經發局提供）

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