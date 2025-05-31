台南下營上帝廟盃羽球賽 聖火傳遞凝聚向心力

下營區上帝廟盃羽球邀請賽，聖火傳遞前在上帝廟大殿點燃聖火。（公所提供）

2025/05/31 20:58

〔記者楊金城／台南報導〕首屆台南下營區上帝廟盃羽球邀請賽明天（6月1日）在下營國中體育館開賽，地方小型賽事也不馬虎，舉辦聖火傳遞今天（31日）展開，炒熱比賽氣氛，更重要在凝聚在地向心力。

下營區長李宗翰指出，上帝廟盃羽球邀請賽由公所攜手下營國中、中營國小、下營玄天上帝廟催生，盼推廣全民運動風氣，並強化在地連結與社區參與，讓全民都能動起來，讓下營共榮變得更有活力、更有凝聚力。

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聖火傳遞特別以下營上帝廟內的長明燈為聖火起源，包括李宗翰、上帝廟主委姜金利、南市議員陳秋宏和吳通龍等人點燃聖火，聖火隊伍依序傳遞至下營區內各大宮廟，象徵薪火相傳與地方守護的精神，也藉此廣邀區民共襄盛舉，到場為選手加油。

首屆下營上帝廟盃羽球邀請賽分國小組、國中組及機關團體組，學生組包括鹽水區國中小學羽球訓練站（28名）、下營國中小學羽球訓練站（27名）；機關團體組有下營上帝廟、下營警分駐所、顏弟畜牧場、下營國中等4隊，以球會友。

台南下營上帝廟盃羽球賽舉辦聖火傳遞，炒熱比賽氣氛。（公所提供）

首屆台南下營區上帝廟盃羽球邀請賽明天（6月1日）在下營國中體育館開賽。（公所提供）

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