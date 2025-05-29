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    端午連假觀星去 今年唯一金星西大距「這天」登場

    6月1日金星西大距示意圖，望遠鏡下可見金星呈弦月相位，土星亦現身東南方，共伴晨光。（台北天文館提供）

    6月1日金星西大距示意圖，望遠鏡下可見金星呈弦月相位，土星亦現身東南方，共伴晨光。（台北天文館提供）

    2025/05/29 14:39

    〔記者甘孟霖／台北報導〕端午節連假將到來，台北市立天文館預告，今年唯一一次金星「西大距」，將於6月1日清晨登場，西大距時金星位於太陽以西，與太陽的視角距離達到最大（約45度），受到陽光干擾最小，連假期間清晨時段都是觀賞這顆象徵晨曦希望的「啟明星」的好機會。

    台北天文館表示，連假期間的清晨時段，都是觀賞這顆金星的絕佳時機，亮度高達 -4.4等，遠比夜空中最亮的恆星天狼星還要明亮十多倍，僅次於太陽與滿月，是夜空中第三亮的天體；而自古以來，金星便因其耀眼外貌而獲得「太白」、「啟明」（清晨所見）與「長庚」（黃昏所見）等美稱，肉眼極易辨識。

    天文館說明，6月1日清晨，金星約於2時40分從東方升起，在雙魚座中閃耀至天亮前，成為東方低空最耀眼的亮點，觀賞條件極佳，若透過望遠鏡觀察，還能發現金星呈現如月亮般的弦月狀盈虧變化，這是因為金星為內側行星，從地球看去會出現相位變化；此外，由於金星距離地球較近，且表面覆蓋高反射率雲層，使它在晨昏時分格外明亮、引人注目。

    端午清晨除了金星外，還能一併觀賞到土星於東南方天空現身，兩大行星在晨曦中相伴閃耀，為佳節增添一抹詩意；民眾可選擇視野開闊的地點，朝向東方低空觀察，就有機會看見星辰相伴的美景。

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