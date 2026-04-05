密室政治？ 藍營彰化縣長擬徵召魏平政 謝衣鳯︰須正視3同志表態爭取

律師、前國民黨考紀會主委魏平政參選看板，已在彰化街頭出現。（記者張聰秋翻攝）

年底彰化縣長選戰，國民黨人選逐漸浮上檯面。雖然中央尚未正式公布徵召名單，但黨內動作頻頻；國民黨副主席兼秘書長李乾龍清明連假前已到過彰化，私下與多位藍營重量級大老密會，研商縣長徵召人選，結果顯示，律師、前國民黨考紀會主委魏平政獲得多數支持與認同。

立委謝衣鳯則表示，若黨中央決定徵召旅外子弟回鄉參選，必須正視目前已有3名縣內同志表態爭取提名，如何整合人力、資源與支持力量，是勝選關鍵。她也提出，選舉成敗究竟由黨中央負責，或由負責輔選的縣長承擔，相關責任仍須進一步釐清。

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地方人士指出，這場密會聚集多名現任首長及曾任立委、議長的黨內要角，這些人長期深耕地方，具備一定民意基礎與組織動員能力。會中依循黨主席鄭麗文提出「徵召大家都能接受的人」原則，討論人選集中在魏平政與新北市副市長劉和然兩人，最終多達3分之2與會者支持魏平政。

據了解，地方大老運作魏平政參選已有一段時間，並與部分鄉鎮市長參選人或其家族溝通，盼能在選戰布局上相互搭配。魏平政最近也已掛出參選看板，外界預期，若無變數，國民黨中央最近將拍板徵召人選。

面對外界點名與「空降」質疑，魏平政受訪時否認相關說法，他強調自己是彰化出生、彰化長大，家人與事業都在彰化。

魏平政表示，曾有彰化律師公會幹部建議他投入縣長選舉，還有地方人士認為他是合適人選，原本黨內普遍認為立委謝衣鳯更適合參選，但在謝衣鳯因家族因素無法參選的情況下，他才表態願意承擔責任。

魏平政說，彰化在縣長王惠美目前的基礎下，未來發展大有可為，他過去從事貿易工作，負責將彰化產品銷往國際，這樣的專業經驗有助於把彰化推向國際舞台，因此在獲得地方大老肯定後，他願意投入選戰。

謝衣鳯表示，若黨中央決定徵召旅外子弟回鄉參選，必須正視目前已有3名縣內同志表態爭取提名。（資料照）

魏平政表明自己不是空降人選，他在彰化出生、彰化長大，家人與事業都在彰化。（記者張聰秋翻攝）

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