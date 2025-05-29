南投縣推動循環杯租借系統 減塑行動再升級

南投縣環保局推動循環杯租借減塑活動，每杯可折抵10元優惠。（記者張協昇攝）

2025/05/29 07:56

〔記者張協昇／南投報導〕台灣素有「手搖飲王國」之稱，惟也造成一次性飲料杯使用量驚人，產生不少塑膠垃圾，南投縣環保局6月1日起至11月30日，與南投戲院合作，導入「循環杯租借系統」，民眾除看電影買手搖飲可免費租借循環杯使用，每杯享折抵10元優惠外，也可租借循環杯至附近7家合作的手搖飲店購買飲料，每杯同樣可省10元。

南投縣環保局長李易書表示，南投縣沒有垃圾焚化廠，垃圾處理尚需仰賴外縣市支援處理，因此如何從源頭減量、落實綠色消費，成為縣府努力的方向。此次與南投戲院合作，作為推動「循環杯租借系統」的示範場域，同時結合周邊商圈7家飲料業者共同響應推動，正是希望透過便利的借還機制，減少塑膠垃圾、提升民眾參與度，未來也將逐步擴展到全縣各手搖飲店一起參與，讓「減塑」不再是遙不可及的口號。

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李易書指出，此次活動也結合公益關懷，6月1日當天將邀請在地社福團體扶助的小朋友到南投戲院觀影體驗，並實際使用循環杯租借服務，培養小朋友環保意識，也也藉此鼓勵小朋友從小養成自帶杯子購買飲料習慣，讓永續觀念從孩童延伸至家庭與社區，進一步帶動更多民眾投入低碳生活的實踐。

南投縣環保局長李易書（左3），與手搖飲店業者一起呼籲民眾多利用循環杯，落實綠色消費。（南投縣政府提供）

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