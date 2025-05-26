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    竹縣新豐石滬惜遭施工毀損 熱心志工修復預計3至6個月完工

    新竹縣新豐鄉石滬文化發展協會號召志工修復遭毀損的石滬，鄉長徐煒傑和民意代表們也加入行動，預計3至6個月完工，希望維護先民的智慧漁作。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣新豐鄉石滬文化發展協會號召志工修復遭毀損的石滬，鄉長徐煒傑和民意代表們也加入行動，預計3至6個月完工，希望維護先民的智慧漁作。 （記者廖雪茹攝）

    2025/05/26 15:58

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉坡頭村海邊有3座傳統捕魚設施「石滬」，代代相傳，迄今仍為漁民使用，但其中一座遭工程不慎毀損，當地熱心人士組織協會號召志工修復，預計3至6個月完工，希望維護先民的智慧漁作。

    新豐石滬經前竹北市民代表許育綸提報，目前為新竹縣文化資產列冊追蹤。新豐鄉石滬文化發展協會理事長葉期忠表示，石滬是一種傳統的潮間帶捕魚設施，運用天然地形、卵石堆砌與潮汐變換所構築的捕魚設施，表現對土地永續利用的在地技術。

    新豐鄉長徐煒傑表示，新豐石滬歷史悠久，現有3座保存完整且仍使用中，世代相傳。但其中靠近桃園市羊寮溪的1座石滬，在新竹縣雙新自行車道工程施工中不慎遭毀壞，十分可惜。

    為此，葉期忠在鄉公所的支持下，去年9月成立協會，號召熱心志工主動淨灘維護環境，更攜手投入石滬修復，新豐民意代表也加入行動。

    遭破壞的石滬弧長約50公尺，志工們就地取材，撿拾適中的錐形卵石，憑經驗順著海岸地形堆砌，預計3到6個月左右才能完成。徐煒傑說，石滬修復後會引蚵附著，歷經數月的聚集，將自然形成堅固結構，展現先民從事捕撈的智慧，也巧妙地與海洋生態和諧共處。

    徐煒傑表示，新豐鄉濱海資源豐富，有觀海大道、紅樹林濕地、紅毛港遊憩區，以及鳳坑漁港和坡頭漁港，海岸防風林間還有一條自行車專用道，可經由雙新橋連結至桃園新屋，石滬景觀更為濱海觀光增添人文光彩。

    新竹縣新豐鄉石滬文化發展協會號召志工修復遭毀損的石滬，鄉長徐煒傑和民意代表們也加入行動，預計3至6個月完工，希望維護先民的智慧漁作。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣新豐鄉石滬文化發展協會號召志工修復遭毀損的石滬，鄉長徐煒傑和民意代表們也加入行動，預計3至6個月完工，希望維護先民的智慧漁作。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣新豐鄉坡頭村海邊有3座傳統捕魚設施「石滬」，代代相傳，迄今仍為漁民使用，但其中一座遭工程不慎毀損。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣新豐鄉坡頭村海邊有3座傳統捕魚設施「石滬」，代代相傳，迄今仍為漁民使用，但其中一座遭工程不慎毀損。（記者廖雪茹攝）

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