指為了選舉在騙票！ 基隆議長童子瑋拋「拆鐵軌建基捷」

基隆市議長童子瑋主張基捷興建應該要拆鐵軌、建捷運，讓捷運進入基隆市區。（資料照，記者俞肇福攝）

2025/05/23 23:00

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆議長童子瑋今天（23日）表示，基隆市政府向中央要基隆捷運經費，做可行性評估報告，根本就是為了選舉在騙票。童子瑋指出，有哪個地方居民會說反對蓋捷運，但是捷運周邊資訊沒揭露，沒告訴市民要徵收土地、要拆屋要讓路，這樣題目的民調有何意義？

童子瑋透露，基隆地狹人稠，蓋捷運無路廊，不然就要拆屋徵收土地，民眾聽到基隆捷運都說不可能；好不容易在柯文哲當台北市長、侯友宜在當新北市長時，當時柯、侯2人都想選總統，基隆市長林右昌與交通部長林佳龍把握契機，讓基隆有機會做捷運。

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2025年謝國樑施政報告中指出，基捷第2階段（八堵站到基隆市區）的路線，中央補助1950萬元，加上市府配合款550萬元，委託顧問公司進行捷運整體路網可行性評估，並將第2階段路線納入優先路線可行性研究。童子瑋說，相關的捷運可行性評估在過去廿幾年、甚至卅幾年，花了許多納稅人稅金，做了許多次可行性評估報告。

童子瑋表示，日前侯友宜到基隆市府開會，侯友宜說，當初核定的南港到八堵站的696.89億元捷運施工預算，因為原物料上漲需要1260億元，696.89億元只夠先做南港到汐止，至於汐止到八堵，等向中央爭取經費後再施工；童表示，他堅決反對，因為696.89億元預算中，內含基隆市分攤的預算272億元，如果先做到汐止站，他敢保證，基隆再沒有機會做捷運。

童子瑋呼籲，他個人看法，最好就是拆鐵軌換捷運，基捷從南港到八堵，並且直接進到市區；否則退而求其次，至少細部設計規劃與基隆接上，並且讓新北市政府發包，才不會到時候又跳票。

對於童子瑋的批評，基隆市長謝國樑表示，先前與侯友宜共同研商決議，為了不影響民眾最關心的未來通車期程，在中央不願意增加工程款的狀況下，發包的策略採-細部設計先行，並且在今年年中辦理「全線高架段土建工程之細部設計」的招標作業，後續並針對全線機電及軌道工程進行發包。

他強調，基隆捷運高架段中的新北段與基隆段，期程完全一致，並不會出現童議長所指雙北先行的狀況。

基隆市長謝國樑指出，為了不影響基隆捷運未來通車期程，發包的策略採-細部設計先行。（資料照，記者俞肇福攝）

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