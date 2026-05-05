立院5/6四度協商 民眾黨支持軍購條例但不說「有沒有8千億」

立法院民眾黨黨團副總召王安祥（中）今日回應軍購條例朝野協商議題。（記者劉信德攝）

立法院朝野明（6）日將四度協商國防特別條例草案，當國民黨團仍在「3800+N」及8000億金額間內訌，民眾黨方面原提4000億元版本，也傳出黨內隨著第二批軍售的浮現，開始研擬相應條文，將預算上修至少8000億的空間。對此，民眾黨團今表示，軍購的部分都會同意，金額也會視國防部提供金額做「動態調整」，但並未證實是否加到8000億元。

隨著朝野協商國防特別條例草案三度破局，立法院長韓國瑜明將再召集朝野四度協商國防特別條例；然而，國民黨內對軍購案金額意見分歧，更傳出在黨中央與黨團立委鬧內訌，各自表態支持8千億與獲黨版「3800億＋N」；前中廣董事長趙少康上週指稱，國民黨團有19人支持8千億版，6人支持「3800億+N」，後來更傳出黨內支持黨版預算的的有16人。

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媒體提問，立院明日將四度協商軍購條例草案，除民眾黨原有4千億版的草案，也傳出有黨主席黃國昌提出的的8千億新版備案，詢問民眾黨立場及回應。

外交國防立委、民眾黨團副總召王安祥表示，民眾黨對軍購態度一致，而今年一月提出的草案，是基於當時確定的軍購項目及金額；然而，目前已知的軍購內容出現變動，所以條例也會做出相應調整，「軍購的部分我們都會同意」。

至於預算金額是否會向上修正？王安祥稱，考留國防部所透露的軍購金額一直在變動，從最初的發價書到現在的決標金額都有差異，所以確切預算會「動態的來做調整」，但仍期望在有比較明確的數字後再來編預算。

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