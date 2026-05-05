鄭麗文稱藍委多支持3800億+N 柯志恩翻白眼「跟我們認知有點誤差」

柯志恩（左）打臉鄭麗文的說法。（資料照）

國民黨主席鄭麗文昨（4）日稱藍委多數支持3800億+N方案，已遭立委賴士葆打臉說「我在場！8000億是多數啦」；參選高雄市長的立委柯志恩今（5）天再補刀說，「這個訊息跟我們的認知有點誤差!」

鄭麗文昨天接受王淺秋廣播節目專訪時稱，大部分的人覺得軍購版本不需要再改變，「大家都覺得很好沒有問題，中常會也覺得很好，本黨要參選縣市長的候選人和立法委員多數都是發言支持3800億＋N，更何況這對年底的選舉也沒有什麼直接的關係，不需要東拉西扯擴大黨內莫須有的矛盾」。

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柯志恩今天在立院被媒體堵訪時翻白眼說:「這個訊息跟我們的認知有點誤差!」

國民黨內對軍購案金額意見分歧，今天再召開黨團大會，藍委們討論約40分鐘後散會，仍無共識。

柯志恩透露，今天又有一個新的版本，最後會有對外公開的說法，目前還在討論當中，最大的共識就是希望黨內討論都是公開透明，大家都有一個共識，對外一定是一致做發言，或許會有一個新的修正案會出現。

柯志恩強調，這其實跟選情無關，因為離選舉還有7個月，最主要是要面對群眾，不想把它變成好像黨中央跟黨團中間有很多扞格，其實不論是8千億或3800億＋N版本，都是殊途同歸。還是一句話，「支持國防自主支持、支持國防預算」，但預算裡面是要框上最上限的8千億，還是在3800億裡面做一些額外調整，都還在討論。

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