高樹芋頭做壽司暴紅！屏東返鄉青年創業 高雄粉絲慕名而來

返鄉創業的楊佳斌用家鄉高樹芋頭開發創意料理。（記者羅欣貞攝）

2025/05/19 19:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣是全台芋頭重要產區，高樹鄉佔全縣產量約8成，可惜許多人並不熟悉高樹芋頭，為行銷家鄉產業，在外打拼多年的青年楊佳斌半年前返鄉創業，用在地生產的芋頭開發出芋藏壽司、唐揚芋頭等創意料理，滿滿的芋頭，不但一飽芋頭控的口福，連平常不愛吃芋頭的顧客也直呼好吃。

來自高樹鄉舊寮村的青年楊佳斌，國中畢業到屏東市求學，高職電子科畢業就出社會，剛開始什麼都做，一直到近30歲才找到興趣，一頭栽進料理的世界，他在日式料理餐廳一做11年，為了就近陪伴孩子讀書，半年前他決定回鄉開餐廳，將他在日式料理餐廳累積的豐富經驗帶回家鄉。

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今年45歲的楊佳斌說，返鄉就是要讓更多人認識高樹鄉的農產品，家裡的田曾經租人種芋頭，高樹鄉是水源保護區，種出來的芋頭就是不一樣，綿滑綿滑，QQ的，十分好吃，之前他曾用過中部的芋頭料理，比較鬆但比較沒有水分，所以他還是喜歡用高樹的芋頭入菜。

楊佳斌用滿滿的芋泥、鱈場蟹肉、小黃瓜做成芋藏壽司，吃起來有濃濃芋泥香氣，搭配清脆爽口的小黃瓜，層次豐富，用炸的唐揚芋頭，也是滿滿芋泥，加上肉鬆後呈現鹹甜口感，連許多不愛吃芋頭的顧客也豎起大姆指。

配合芋頭產期，芋藏壽司、唐揚芋頭為4月到7月的限定料理，楊佳斌說，未來還要用高樹生產的鳳梨、木瓜研發沙拉等清爽料理，除了滿足顧客的味蕾，也希望推廣高樹農特產。

返鄉青年以芋頭入菜，已在鄉間引起話題，甚至吸引高雄市等縣市的消費者前來光顧。

楊佳斌用在地生產的芋頭開發出芋藏壽司、唐揚芋頭等創意料理，滿滿的芋頭令人食指大動。（記者羅欣貞攝）

屏東縣高樹鄉盛產芋頭。（記者羅欣貞攝）

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