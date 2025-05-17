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    澎湖潮間帶出現罕見芋螺 鑑定為金翎芋螺

    澎湖民眾在潮間帶拾獲稀有螺貝，經鑑定位金翎芋螺。（倪小嫣提供）

    澎湖民眾在潮間帶拾獲稀有螺貝，經鑑定位金翎芋螺。（倪小嫣提供）

    2025/05/17 11:22

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖人習稱大海為母親，也是澎湖人的冰箱，除了敬海畏海之外，主要還是廣大的潮間帶，孕育澎湖人生活所需物資。日前1位民眾在潮間帶「蹴海」，拾獲1枚罕見貝類，PO上澎湖大網聚，向網路大神求解，經澎湖資深貝類收藏家與澎湖漁業生物研究中心反覆確認，證實為金翎芋螺。

    著名澎湖貝類玩家趙培鑫表示，有朋友在潮間帶撿到一顆芋螺，po在澎湖大網聚上，大夥爭論，後來向台灣的貝商跟資深收藏家詢問，確定是這種名稱金翎芋螺。這種螺在澎湖算是少見的，有台灣貝友有在做它們的軟體研究，只不過，如果有拿到稀有螺貝，還請將其活體冷凍，這樣才可以做研究。

    由於拾獲的民眾擔心芋螺有刺毒，與象魚一樣屬神經毒，只要熱水燙熟後就能食用，因此民眾先用熱水燙過才冰存，所以原本台灣資深貝類專家欲以500元收購，但因熱水燙過後破壞螺肉組織，無法進行深度研究只能作罷，當然趙培鑫的建議還是讓芋螺存活，繼續繁衍最好。

    根據文獻記載，芋螺科貝殼圓錐形或雙錐形，堅固、螺塔低，體螺層大，佔據殼長一半以上。殼口狹窄且長，殼表有成長脈、螺脈、螺溝、顆粒和肩部的結節，並以各式各樣的顏色呈現出如圓點、雲狀斑、軸線等形狀。殼皮有薄有厚，有些殼皮上有毛，口蓋角質，遠小於殼口，新月狀，核在下方。齒舌只有邊緣齒，末端有倒鉤。夜間覓食性，食魚類或貝類或小蟲，生長於熱帶淺海處。

    金翎芋螺具有刺毒，主要是舌尖觸角。（倪小嫣提供）

    金翎芋螺具有刺毒，主要是舌尖觸角。（倪小嫣提供）

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