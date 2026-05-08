愛爾麗爆偷拍 常如山、特助、針孔業者收押禁見

愛爾麗總裁常如山（中）、特助張元齡（右）、針孔業者謝金亨（左）收押禁見。（記者王藝菘攝）

新北檢警偵辦愛爾麗連鎖醫美新北板橋店涉針孔偷拍案，懷疑愛爾麗總裁常如山等高層涉案、知情，且在曝光後疑涉指示設備商拆卸監視器主機滅證，已查扣10台主機，找到7名被害者提告，昨天（7日）依妨害秘密、妨害性隱私及違反兒童及少年性剝削防制條例與個資法聲押禁見常如山、特助張元齡、設備商謝金亨共3人，新北地院今晨裁定3人均收押禁見。

法官審理認為，3人犯罪嫌疑重大，且常如山除有逃亡之虞外，其與張元齡、謝金亨亦均有勾串共犯、證人、湮滅、偽造、變造證據之虞及羈押之必要，並均禁止接見、通信。

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至於同案被告、愛爾麗總經理劉貞華昨晨訊後500萬元交保並限制出境出海，劉女交保後面對媒體詢問否認偷拍，聲稱有告知消費者，並無被害者；此外，愛爾麗新北4家分店負責人昨天以證人身分接受檢方訊問，訊後請回。

本案起於30歲女性顧客5月1日到愛爾麗板橋店做體雕療程，發現店內疑似裝有煙霧偵測器針孔攝影機，除了錄影存證、向警方報案，還在社群發文提醒大家小心；警方3日搜索時發現監視器鏡頭雖存在，主機卻不翼而飛，循線發現是謝金亨所為，緊急報請新北檢指揮偵辦。

警方3日晚間在台中發現謝金亨行蹤攔人，在他車上及辦公室查扣愛爾麗濁水溪以北共10家分店監視器主機及數十台針孔設備，但因板橋店主機已遭格式化，且尚須清查被害者身份並確認是否提告，檢方4日訊後先將謝金亨請回，經確認被害者身分確認提告。

檢警回溯發現，謝金亨1日疑受人指示，開車到新北4分店、台北忠孝、站前、南京店、桃園店、台中文心、崇德共10家分店拆主機，懷疑常如山等人是背後影武者，不僅知情、涉案，還疑似指示謝金亨拆卸監視器主機滅證，有集體化犯罪嫌疑，拘提常如山等人到案，訊後聲押常如山、張元齡、謝金亨。

檢方呼籲，有查扣監視器相關各分店的被害人，如經警方聯繫，請配合確認並斟酌是否提出告訴；相關分店被害人亦可向警方洽詢是否有在監視器畫面保留區間內，並主動報案配合警方偵辦，以利進一步釐清案情。

法官裁定愛爾麗總裁常如山、特助張元齡、針孔業者謝金亨收押禁見。（記者劉信德攝）

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