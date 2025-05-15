端午連假高鐵再開4班次列車 5/17凌晨0時開放購票

高鐵公司在端午連假期間再加開4班次列車。（資料照）

2025/05/15 11:22

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司今天（15日）宣布，自5月28日（週三）到6月2日（週一）規劃為期6天的端午節假期疏運，經持續檢視訂位及運能調度情形後，決定再加開4班次列車，包括南下3班、北上1班。

再加開的各車次將自5月17日（週六）凌晨0時起開放購票，歡迎旅客多加利用台灣高鐵「T-EX行動購票」App、網路訂票系統、高鐵合作之便利商店，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機等多樣化的通路，預購疏運期間所需車票，並及早訂位、提前完成取票。

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台灣高鐵端午節假期疏運期間，共加開131班次列車，包括南下61班、北上70班，總計6天提供1066班次列車的旅運服務，其中包含11班延後收班車次，都在晚間12時後抵達端點站，最晚至凌晨1時抵達端點站，且配置2節自由座車廂（11-12節），建議可多加利用延後收班車次，或購票前先查詢高鐵企業網站公告的「疏運期銷售資訊」，以利行程規劃。

此外，建議旅客前往車站前，可預先於企業網站或「T-EX行動購票」App查詢「車站人潮資訊」燈號，輕鬆、及時地掌握車站排隊狀況，讓返鄉、出遊行程更順暢。

高鐵公司表示，針對台中以北自由座需求較高時段，疏運期間特別擴大自由座運能，包括：南下的5月29日（週四）18時到20時（每整點25分南港站發車）；與北上的6月1日（週日）10時到21時（每整點04分台中站發車，21時另有51分發車班次）。

這些時段行駛於南港-台中的區間列車，都配置8節自由座車廂（1~3車及8~12車）並停靠沿途各站。敬請往返台中以北各站旅客多加利用，並歡迎雙北旅客利用南港站進出，以避開人潮。

高鐵公司在端午連假期間再加開4班次列車。（圖由高鐵公司提供）

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