專訪「台灣女婿」山口晉：將深化台日關係與區域安全合作

「台灣女婿」眾議員山口晉接受本報專訪。（記者林翠儀攝）

自民黨眾議員山口晉在此次日本眾院大選中重返國會，因為具有「台灣女婿」的身分，選戰期間受到台灣高度關注。山口在接受本報專訪時表示，台灣社會的支持「令人感到光榮且成為巨大鼓勵」，並強調未來將在國會持續推動深化台日關係與區域安全合作。

山口晉在2021年首次當選成為眾議員，2024年因自民黨的喪失民意支持，在逆風吹拂下敗選，1年多以來每天清晨持續站街頭拉票，並密集舉辦草根座談會與民眾互動，力求重返國會。

埼玉縣有16個眾議員小選區，這次自民黨在「高市旋風」下，締造了16區「全壘打」的佳績。選戰中期自民黨總裁高市早苗進入埼玉，為5個候選人站台，其中就包括了山口晉的第10選區。

當天街頭演講的會場，位於東武東上本線東松山車站的站前廣場，9點多就有民眾到場等候，10點半演講開始時，廣場外還有很多民眾擠不進去。

談及選戰關鍵，山口指出，高市首相到選區助講是轉折點。原本被視為艱困的選情，在高市到訪後，年輕族群支持迅速擴大，支持者士氣明顯提升。他透露，會場約湧入3500至4000人，這是東松山車站前出現前所未見的人潮，顯示高市人氣與動員力。

高市早苗為「台灣女婿」站台的新聞，馬上在台灣傳開，獲得很多台灣媒體的報導，山口晉妻子的家人，相繼傳了相關的報導給他，讓他受寵若驚。對於台灣媒體與民眾的熱烈關注，會不會成為一種負擔，山口搖搖頭說，完全不會，這令他感到很光榮，而且是巨大鼓勵。

山口出身政治世家，父親山口泰明為前眾議員，山口踏入政壇前曾擔任菅義偉的秘書，當時菅義偉為安倍內閣的官房長官。菅義偉培育後進以嚴格聞名，他很重視「結果」，對秘書或年輕議員的指導常是直接要求「做到為止」，經過他訓練的秘書都具有很強的實戰能力。

高市為山口站台助講時，就提到在擔任總務相時，就曾與還在擔任菅義偉秘書的山口接觸，對他印象深刻。而山口也透露，高市出席了他的婚禮。

山口晉也談到和太太的相識，是透過一位共同認識的台灣友人介紹，當時在台灣工作的太太才回到日本，身邊日本朋友不多，因此透過友人牽線認識。山口說，初見時便產生「希望與她共度一生」的想法，但太太似乎並未立即有相同念頭，太太原本未曾想像會與日本人、甚至國會議員家庭結婚，因此需要時間適應。最終兩人經過約5年交往後結婚。

山口也笑稱，太太相當有勇氣，才能跨越文化與家庭因素做出決定。他非常感謝太太全心全力的支持與奉獻。

自民黨還有另一位「台灣女婿」參議員瀧波宏文，兩人在台灣均具一定知名度，山口表示，過去在國會任內曾與瀧波議員合作推動相關政策，未來重返國會後，也希望繼續攜手，在對台政策與交流議題上發揮作用。

對於已故前首相安倍晉三提出「台灣有事即日本有事」，對於「台灣女婿」而言是否有特別感觸。山口表示，這一觀點反映台灣與日本地緣安全密切連動，這並非口號，而是從日本安全與區域穩定出發的必然認知。因此維護台灣安全，本質上也是維護日本和平。

在日台安全合作方面，山口指出，雖然日本政府官方立場對台關係具有限制，但實際交流已接近準外交層級。他認為，政治人物應在官方外交之外積極深化台日交流。

對於重返國會後最想推動的政策，山口提出最優先關注三大課題，包括能源安全：提升自給率，在安全前提下推動核電重啟、糧食安全：確保穩定供應，降低生活不安，以及經濟強化：在少子化與日圓貶值下提升經濟韌性。

最後，山口向台灣讀者與支持者表達感謝，表示台灣社會的關注與支持是重要鼓舞。未來將持續在國會推動台日合作與區域和平相關政策。

山口晉在眾院大選時獲高市早苗首相站台加持。（資料照，記者林翠儀攝）

