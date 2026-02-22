飛官辛柏毅失聯逾月愛妻赴「最靠近他的海邊」慶生 催淚發文惹哭網友

飛官辛柏毅失聯已逾1個多月，昨日適逢辛柏毅29歲生日，他的妻子與父母前往「最靠近他的海邊」慶生，並準備了草莓蛋糕為他送上祝福，催淚發文讓大批網友不捨。（圖擷自threads）

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅今年1月初駕駛F-16V戰機執行夜間訓練時，在花蓮東北外海失聯，至今已逾1個多月仍未尋獲。昨日適逢辛柏毅29歲生日，他的妻子與父母前往「最靠近他的海邊」慶生，並準備了草莓蛋糕為他送上祝福，催淚發文讓大批網友不捨，紛紛留言安慰家屬，也有人分享辛柏毅的照片，讓辛柏毅妻子直呼「謝謝你給我這麼珍貴的禮物」。

辛柏毅去年5月20日登記結婚，年底才與妻子赴北歐度蜜月，未料返隊不久後，於今年1月6日傍晚6時許，駕駛機號6700的F-16V單座戰機自花蓮基地起飛執行夜間訓練，晚間7時30分左右雷達光點消失，軍方隨後證實在花蓮附近海域失事，至今仍下落不明。

近日有網友在Threads貼出辛柏毅英姿照，呼籲外界持續為他集氣，辛柏毅妻子也現身留言直呼「大家的加油打氣他一定都有收到，我家的陽光男孩一定也還在努力，我沒有放棄等他」。

昨日晚間辛柏毅妻子更在threads發文透露，昨日是辛柏毅29歲生日，她表示「今天跟爸爸媽媽一起來最靠近你的海邊慶祝你的29生日，爸爸默默地在海灘寫下想對你說的話，而我盯著照片及草莓蛋糕發呆的哭著，是屬於我們沈默的祝福及愛。好愛好愛你，看我哭花了妝就知道有多少思念在裡面」。

辛柏毅妻子也提到，「今天天氣好溫暖，爸爸媽媽臉上的憂愁似乎少了一點點。我用力的把妝蓋過我的憔悴，畢竟我是你最火辣的辛太太」、「如果要前往幸福的路上，我們都還遙遙無期；但唯一不變的，是對你濃厚的思念及偏愛」。

這番發文引發大批網友迴響，除了紛紛送上愛心及轉貼，網友也留言安慰「辛柏毅上尉是那片大海，帶給我們每個人勇氣，將隨著海風經過你耳畔，輕輕呢喃你的名字」、「同為軍眷，我不知道怎麼安慰妳，只想給妳們家一個大大的擁抱」、「今天去拜拜的時候，廟看得到大海，我有拜託神明慈悲帶辛飛官回家。」、「辛上尉為國捐軀，我們敬重這位英雄，也希望家人們能儘快遠離傷痛，相信辛上尉在他最愛的天空時刻守護著你們，肯定也不想看到你們難過的樣子」、「關於死亡，我聽過一個浪漫的解釋：他只是跳出了時間，變成宇宙裡最原始的分子和原子，重新構建成你身邊的其他事物。以後為你遮風擋雨的大樹是他，為你抵擋嚴寒的毛衣是他，當你疲憊時看到桌上的掛件是他，你散步時迎面吹來的晚風還是他」

也有人留言透露，「還記得在官校，你會代替四年級學長來搞我，等四年級學長走了之後再叫我好好吃飯，其實很照顧我們這些小老弟，請吃飯也從不手軟，也很想念你那賤賤的笑聲！你當仙人也要當的開開心心喔」，讓辛柏毅妻子笑回「賤賤的笑聲讓我很有共鳴」。還有人分享在手機內的舊照片，讓辛柏毅妻子直呼「是我們在芬蘭羅瓦涅米追極光的身影！！！謝謝你給我這麼珍貴的禮物，真的真的」。

飛官辛柏毅1月6日駕駛F-16V戰機執行夜間訓練時，在花蓮東北外海失聯，至今已逾1個多月仍未尋獲。（圖擷取自臉書「IDF 經國號」）

