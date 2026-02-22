川普宣布全球關稅加碼至15％ 張育萌酸藍白：有誰堅持「重啟談判」？

針對美國總統川普（見圖）對等關稅被判違法，張育萌今晨接連在臉書發出兩篇文分析，美國最高法院裁定的是「川普引用的《國際緊急經濟權力法》並沒有授權總統徵收關稅」，而不是說「川普徵收的關稅都無效」。（美聯社）

針對美國總統川普對等關稅被判違法，張育萌今晨接連在臉書發出兩篇文分析，美國最高法院裁定的是「川普引用的《國際緊急經濟權力法》並沒有授權總統徵收關稅」，而不是說「川普徵收的關稅都無效」。他質疑藍委翁曉玲、傅崐萁和賴士葆等人，突然搖身變成談判專家，並酸「國民黨想清楚，真的要台灣變成第一個對川普提出『重啟談判』的國家？」張育萌也提到，川普說「過去數十年來，其中許多國家一直在敲詐美國卻從來沒有受到懲罰」，「藍白要不要猜一猜，川普認為哪些國家敲詐美國呢？」

張育萌今晨在臉書發文指出，美國最高法院裁定的是川普實施的「對等關稅」無效，原因是「川普所引用的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），並沒有授權總統徵收關稅。」最高法院並不是說「川普徵收的關稅都無效」。

張育萌說明，台灣跟美國談成「對等貿易協定」的「關稅15%不疊加」，是基於IEEPA 談的，會受到影響——但不只是台灣受到影響，台灣的主要競爭對手，包括日本、韓國、歐盟也同樣受到影響。但「對等關稅」以外，都不受影響。最直接的就是，美國用232條款（指《貿易擴展法》第232條）課稅，都不在這次裁定違法範圍內。

張育萌提到，多數國家在去年7月，就跟美國談完新的對等關稅協定，但台灣「談得比較久」，所以先被降成0%暫時性關稅。我們會談得比其他國家久，就是因為台灣堅持不只談對等關稅，還要把232條款也拉進來一起談——真的是幸好，台灣有這樣的先見之明。多數國家都只談完對等關稅。因為台灣多談了232條款，跟美國簽了《台美投資合作MOU》。所以，美國已經承諾台灣「232條款各項關稅最惠國待遇的目標」。

張育萌強調，台灣有76%賣到美國的項目，適用232條款——講白話文，這個「保護傘」讓我們有76%項目是不受到這次美國最高法院判決的影響。這76%項目主要是半導體和衍生品，也就是台灣最重要的高科技產業供應鏈。張育萌直言，藍白到底有什麼理由擋《台美投資合作MOU》？不要整天看見黑影就開砲，天下大亂就以為自己形勢大好。其實只是暴露自己數學不好，又沒基礎法學常識。

張育萌指出，「對等關稅」違法後，川普也會使用其他工具，像是122條款（指《貿易法》第122條）授權美國總統對其他國家，課徵最高15%關稅，最長150天。川普也指示貿易代表署，同時用301條款（指《貿易法》第301條），調查主要貿易夥伴。301條款需要幾週到幾個月的調查，但沒有限制最終徵收的關稅和期限。最後是338條款（指《關稅法》第338條）。從來沒有總統用過這條，這條也被稱為「核彈級武器」。川普如果覺得哪一國「歧視美國商品或貿易」，可以報復性課徵最高50%關稅。

張育萌提到，根據日媒報導，日本貿易協議承諾5500億美元對美投資，就算最高法院裁定對等關稅無效，還是不會影響第一輪投資。韓媒報導也指出，南韓政策室長和國家安保室長在應變會議後，確定會如期訂立《對美投資特別法案》——這是南韓承諾先進產業和造船業對美投資3500億美元。南韓總統府發言人康裕貞明確承諾「絕不會因美方關稅政策變更而有所中斷」。

張育萌質疑翁曉玲、賴士葆、傅崐萁等藍委聲稱貿易協定「喪權辱國」，揚言要重新談判，「我很好奇在藍白眼中，日本是不是喪權辱國？韓國的誰是賣國賊？」他也強調，「我們好不容易談到的76%輸美項目，是適用這次沒有被裁定違法的232條款。一直要政府重新談的意思是，這76%不要也沒差？」

張育萌在第二篇發文中也強調，川普一天內再調高關稅到15%。拜託誰趕快叫藍白起床看台灣有誰堅持「重啟談判」？

張育萌說明，川普早上才剛用122條款，對全球加徵10%關稅。不到24小時，川普又發文宣布，「全球關稅從10%再調高到15%」——理由是「過去數十年來，其中許多國家一直在敲詐美國卻從來沒有受到懲罰」。

對此張育萌直言，「藍白要不要猜一猜，川普認為哪些國家敲詐美國呢？」

張育萌也提到，15%關稅是暫時的。川普說接下來會「再發布新的、法律允許的關稅稅率」。他也諷刺，「聰明如傅崐萁，早上才罵賴清德政府『盲目讓利』。想必傅總召一定料事如神，預料到川普還會再調高全球關稅了吧？」

張育萌也酸，「拜託今天早上說『天佑台灣』的翁曉玲，跟傅崐萁一起告訴台灣人，到底用哪隻眼睛看到，現在跑去找美國『重啟談判』，是對台灣最好？」

