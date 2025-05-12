國際護師節傳好「薪」情 國軍醫院進大學祭百萬年薪搶新鮮人

美和科大的加冠及傳光儀式。（記者陳彥廷攝）

2025/05/12 23:22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天5月12日是「國際護師節」，位於屏東的私立美和科技大學護理系的準護理師們，也傳出「好薪情」，因醫療現場目前的人力捉襟見肘，為鞏固人才庫，國軍左營總醫院也罕見的到美和科大來「招生」，祭出首年即上看百萬年薪的高薪吸引人才，緩和醫療現場的人力瓶頸。

美和科大護理系189名女護生與38名男護生接受加冠並舉行傳光儀式，讓護理精神與愛的薪火相傳，並正式邁入臨床實習階段，學生須整齊著裝實習服，由教師團隊為女護生戴上護士帽、為男護生別上胸章，象徵進入臨床前的專業認同與責任承諾。

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國內醫療環境人力資源緊繃，不僅民間各大醫院進入校園搶人，連屬軍醫體系、以往較少出現在校園的軍醫院也開始進入一般大學招募新血，並以簽訂合作協議的模式深化合作，透過軍醫體系的軍醫醫勤加給，釋出較坊間醫院更為高薪的工作鞏固人才庫。

「主動開放合作名額！」國軍左營總醫院院長杜旻育到美和科大時指出，邀請美和科大的準護理師們未來加入軍醫體系，提供一系列優渥的獎勵措施，包括「優秀護理學生獎助金」、「引薦及試用期完成簽約等獎勵金」，畢業後入職一般病房護理師年薪可達70至100萬元，急重症單位年薪更可達85至110萬元，高於一般醫療院所薪資水準，盼吸引優秀醫護人才投入。

國防醫學院出身的美和科大副校長楊燦說，軍醫體系以往鮮少聽聞會對一般大學釋出職缺，但軍醫院不少老師長年在美和任教，認可美和科大的護理生素質，因此直接簽訂合作協議，是軍醫體系在屏東甚至全台的首次，提供師生深入軍醫實務場域進行專業實習與研究交流的機會，雙方攜手推動護理教育與臨床實務接軌培育人才。

據悉，因護理人力難尋，屏東民間醫院為搶人才，目前對新鮮人已開出包含績效獎金及簽約金可達月薪5萬元起跳的薪資，若再加上年級、夜班等，年薪上看百萬元的空間，已較以往提升不少，但縱使如此，與相較軍醫體系仍有一段差距。

美和科大指出，軍醫體系除招募護理師外，更會希望這些護理師也能投入軍旅，因此新人年薪破百萬的，主要就是進入國軍總醫院後並也加入軍職的護理師，除月薪每月達5.2萬元以上，再加上簽約獎金、績效、年終獎金、加班費等，以及最重要的醫勤獎金，每月可達月薪的6成左右，且比照軍人提升軍階，月薪還會逐步提昇，還有如服役20年以上的終身俸及10年以上的榮民證等，以新鮮人之姿，一入職場就拿到破百萬元的「好薪情」。

美和科大的加冠及傳光儀式。（記者陳彥廷攝）

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