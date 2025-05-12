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    技院學生專題競賽成績揭曉 雲科大拿下電機群冠軍

    國立雲林科技大學團隊「步態偵測與訓練地墊系統」作拿下電機群冠軍。（圖由教育部提供）

    國立雲林科技大學團隊「步態偵測與訓練地墊系統」作拿下電機群冠軍。（圖由教育部提供）

    2025/05/12 14:21

    〔記者林曉雲／台北報導〕2025年全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展成績揭曉，全國有48校共計1181件作品報名，經產學研專家進行書面初審後，入圍33校141件作品，最終評選出64件獲獎作品，其中，勇奪電機群冠軍之國立雲林科技大學「步態偵測與訓練地墊系統」作品，為非穿戴式運動與認知訓練地墊系統，結合矩陣式壓力感測器與大型RGB LED顯示裝置，提供即時的壓力分布監測與視覺回饋，提升帕金森氏症患者的步態與認知訓練效果。

    教育部技職司長楊玉惠表示，教育部為提升技專校院學生學術研究能力與實務發展技能，鼓勵同學結合所學與產業實務，展現技職教育特色，舉辦技專校院學生實務專題製作競賽，分為機械與動力機械群、電機群、資工通訊群、化工材料群、能源與環保群、土木與建築群、商業群、管理群、家政餐旅食品群、護理與幼保群、生技醫農群、流行時尚設計群、工業設計群、商品設計群、動漫互動多媒體群、出版與語文群等16組。

    今年獲獎作品掌握產業發展趨勢，將醫療輔助、環境保護、人工智慧等議題與自身創意與技術結合，例如獲得「能源與環保群」第1名的國立屏東科技大學「TuckiTuck-廢棄木質家具回收再利用」作品，係透過利用廢棄家具中的纖維板材料，提升纖維板回收率，實現家具纖維板材料多次循環利用，降低資源浪費。

    此外，「生技醫農群」第1名的致理科技大學之「應用無人機影像與茶葉病害檢測模型開發具智慧管理建議及GIS功能之AI茶園監控系統」作品，整合「人工智慧+無人機影像辨識+病害偵測+OpenAI+地理資訊系統」等技術於App系統開發，利用無人機影像模型訓練與AI辨識評估生長情形，檢測農作物病害種類，使茶農有效監測茶園狀況，具高度完整性及商業價值。

    技職司專門委員陳映璇說明，參賽作品均展現出同學所關注的生活問題，並透過團隊成員的交流與研究探討，結合創意的構想及專業技術，將解決問題的構思及方案實體化，所學知識與產業實務連結，以促進產學合作發展，培育未來企業優秀人才，並具體實踐技職教育「務實致用」理念。獲獎名單公布於朝陽科技大學校友服務暨職涯發展處競賽活動網頁

    2025年全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展成績揭曉，教育部技職司長楊玉惠（中）頒獎表揚。（圖由教育部提供）

    2025年全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展成績揭曉，教育部技職司長楊玉惠（中）頒獎表揚。（圖由教育部提供）

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