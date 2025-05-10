低透光車窗風險高！行人路權團體籲交部快訂透光率規範

國際文獻指出，車窗透光率過低，將顯著降低駕駛人於夜間的視線與反應能力。（「還路於民」提供）

2025/05/10 16:57

〔記者吳亮儀／台北報導〕行人路權團體「還路於民」今天（10日）再呼籲，交通部盡快訂定出汽車車窗透光率規範，也指出根據國際文獻指出，車窗透光率過低，將顯著降低駕駛人於夜間的視線與反應能力，其風險不亞於酒駕，對行人與兒童構成潛在威脅。

「還路於民」指出，交通部長陳世凱於5月8日在立法院答詢時，針對立委陳素月關於車窗隔熱紙規範的質詢回應表示，希望考量到我們是東南亞國家，所以隔熱紙有一定必要性，「因為我們比較熱、太陽比較大。針對舊車不會去要求，我們會針對未來的新車，貼隔熱紙或換隔熱紙，必須按照新的法規來做」。

請繼續往下閱讀...

對此，「還路於民」行人路權促進會呼籲，應明確向車主傳達「透光率不等於隔熱率」，更應以交通安全為核心，對現行車輛也設定合理的落日條款，全面落實車窗透光率規範。新加坡身處東南亞，同樣日照強烈，卻能堅守前擋與前側窗透光率標準，並嚴格執法，台灣沒有理由寬鬆對待。

「還路於民」表示，根據國際文獻指出，車窗透光率過低，將顯著降低駕駛人於夜間的視線與反應能力，其風險不亞於酒駕，對行人與兒童構成潛在威脅。因此，「還路於民」再次呼籲，應堅守前擋風玻璃與前側窗總體透光率，需達70%以上的國際標準，後側窗及後擋風玻璃，也應依據科學實證設下合理規範，而非完全不設限。

此外，「還路於民」也指出，有國際文獻指出，行駛中的車內溫度，與車窗透光率無顯著關聯，換言之，透光率高低對隔熱效果的影響有限。若僅以「天氣熱」為由，放寬透光率規範，不僅缺乏科學依據，更可能危及公共安全。

「還路於民」也強調，政府應以「隔熱紙貼合車窗玻璃後的實際透光率」為量測對象，而非僅採用隔熱紙單張的透光率，因為貼附後可能造成透光率大幅下降，若僅以材料標示作為標準，將形同虛設。

「還路於民」表示，之後新規範不應只適用於新車，針對舊車應有落日條款，逐步淘汰危害用路人安全的高風險車輛配置，也呼籲陳世凱部長曾經的宣誓「所有理由都沒有比人命更重要」，不能放任貼有過低透光率隔熱紙的舊車，如同酒駕般持續上路，威脅台灣街頭最脆弱的行人與步行兒少的生命。｜

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法