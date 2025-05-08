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    南科特定區ABCDENO區段徵收 6場公聽會下旬展開

    南科特定區ABCDENO區段徵收，將於5月20日至23日，在善化、新市、安定共舉辦6場公聽會。（記者劉婉君攝）

    南科特定區ABCDENO區段徵收，將於5月20日至23日，在善化、新市、安定共舉辦6場公聽會。（記者劉婉君攝）

    2025/05/08 15:49

    〔記者劉婉君／台南報導〕「台南市南科特定區ABCDENO區段徵收案」已於2月完成協議價購程序，台南市政府將於20日至23日，於安定、善化及新市等行政區，共舉辦6場區段徵收案公聽會。

    台南市地政局表示，公聽會主要將說明區段徵收之公益性及必要性、各項補償標準、抵價地申請程序、稅務減免與扣繳、耕地租約或他項權利及其他負擔之處理、安置計畫等。至於地主關心的抵價地比例，經內政部審定，曾經參與農地重劃者為50%、未經農地重劃者為44.5%。

    南科A~O區段徵收開發案，將為南台灣科技產業的S廊，帶提供產業用地及住商生活機能區，並帶動安定、善化、新市周邊發展，地政局長陳淑美指出，安置計畫將提供4大配套內容，包括已有建築土地所有權人優先選擇安置街廓、合法建築物原位置保留、房租補助費及特別救助金等，以維護所有權人權益。

    公聽會將依行政區分梯次辦理，5月20日於善化區文康育樂中心，上下午各有1場；5月21日下午及22日上午，於安定區安定圖書館2樓活動中心舉辦；5月23日在新市區三里聯合活動中心共有2場，提醒地主依通知場次出席，並攜帶開會通知單與會。

    無法依通知場次出席或無法與會的民眾，也可於當日至地政局臉書或YouTube觀看直播，或至其他場次出席，現場也會設置區段徵收的諮詢專區。

    陳淑美指出，公聽會完成後，將呈報區段徵收計畫書至內政部審議，經內政部審議通過後，預計年底辦理區段徵收公告，土地所有權人如欲於區段徵收後分配抵價地、原位置保留者，務必於公告期間內提出申請，以避免自身權益受損。

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