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    首入南投「髮夾彎」! 白沙屯媽祖衝松柏嶺 北返2大路線曝

    白沙屯媽祖進香回鑾首度進入南投縣，在名間鄉就急轉彎往松柏嶺受天宮方向衝。（取自「白沙屯媽祖網路電視台」）

    白沙屯媽祖進香回鑾首度進入南投縣，在名間鄉就急轉彎往松柏嶺受天宮方向衝。（取自「白沙屯媽祖網路電視台」）

    2025/05/06 18:15

    〔記者劉濱銓／南投報導〕白沙屯媽祖進香回鑾，今首度取道南投名間造訪南投縣，創下進香200年來紀錄，惟鑾轎下午並未沿省道進入南投市，而是在省道之前就提前「髮夾彎」，並衝往名間松柏嶺駐駕受天宮；參與進香的民眾研判，鑾轎北返可能沿著縣道139線往彰化，或回到南投市走省道至草屯往台中霧峰，惟考量回鑾時程，前者路線較有可能。

    參與進香民眾表示，媽祖鑾轎進入名間後，就有前往名間市區接省道至南投市的趨勢，詎料「粉紅超跑」路線難測，竟在省道之前就急轉彎，並一路往松柏嶺受天宮方向衝去，還將與頭旗車會合。

    至於北返路線，由於松柏嶺受天宮與彰化縣相鄰，研判可能路線是沿著南投縣界，循縣道139線一路往北，不排除在名間赤水路段接往彰化田中，或持續往北接彰化員林市，甚至是往芬園朝彰化市走去，再一路北返。

    另一條路線則是沿縣道139線回到南投市，可接省道台14丁線往芬園至彰化市，或在南投市走省道台3線往台中霧峰再一路北返，惟考量鑾轎必須趕回苗栗通霄拱天宮，因此研判以縣道139線接彰化方向最有可能。

    白沙屯媽祖進香回鑾首度進入南投縣，在名間就急轉彎往松柏嶺受天宮方向衝，還將與頭旗車會合。（記者劉濱銓翻攝）

    白沙屯媽祖進香回鑾首度進入南投縣，在名間就急轉彎往松柏嶺受天宮方向衝，還將與頭旗車會合。（記者劉濱銓翻攝）

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