200年來首次進南投！萬人瘋追白沙屯媽祖 超壯觀空拍畫面曝光

拱天宮曝光南投萬人追隨白沙屯媽祖的空拍畫面，場面非常壯觀。（圖翻攝自YT「白沙屯媽祖網路電視台」）

2025/05/06 17:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香團回鑾，行蹤飄忽不定的白沙屯媽祖今天（6日）進到南投縣名間鄉，由於這是白沙屯媽祖200年來首次來到南投縣境，不少在地鄉親相當興奮且感動，成千上萬信眾迎接白沙屯媽祖的到來。今天下午拱天宮也曝光南投萬人追隨白沙屯媽祖的空拍畫面，場面非常壯觀。

白沙屯媽祖每年前往北港進香以無固定路線著稱，按照過往進香歷史，白沙屯媽祖鑾轎無論是去程或返程，從未有取道南投縣的記錄，但近年來南投市公所積極與拱天宮交流，南投市長張嘉哲今年還曾到拱天宮為媽祖祝壽，並請示媽祖是否有機會蒞臨南投市，當時即連獲3個聖筊。

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「粉紅超跑」鑾轎本月4日從北港起駕回鑾時，南投縣民即引頸企盼白沙屯媽祖能到南投，許多宮廟與信眾早已備好香案迎接。今年白沙屯媽祖也沒讓南投人失望，今天中午鑾轎行經152縣道南投縣名間鄉與彰化二水鄉交界時，並未左轉二水，而是首度沿152縣道進入南投名間，寫下歷史性一刻，讓南投信眾雀躍不已，大批香燈腳將名間鄉多條道路擠得水洩不通，隨處可見熱心民眾、團體免費提供的飲料、水果、點心、便當及毛巾等，當地民眾直呼好久有看過如此熱鬧的景象，媽祖魅力無法擋！

今下午拱天宮透過YT「白沙屯媽祖網路電視台」曝光萬人追隨媽祖鑾轎來到南投的空拍畫面，可以看到道路上擠滿人，場面相當壯觀。網友則紛紛留言，「謝謝媽祖婆、謝謝工作人員帶我們走訪山線最美的風景」、「200年以來的奇蹟，幸好我有跟到」、「進香隊伍真厲害，走入南投創造新的行程，這一趟完滿結束後，每個人都要領獎狀！」、「感恩媽祖賜福我老家」、「天后駕到南投歷史一刻」。

拱天宮曝光南投萬人追隨白沙屯媽祖的空拍畫面，場面非常壯觀。（圖翻攝自YT「白沙屯媽祖網路電視台」）

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