白沙屯媽祖200年來首到南投 繞經彰化芬園寶藏寺「三媽會」機率增

彰化縣芬園鄉地方鄉親希望白沙屯媽祖造訪寶藏寺，來一場首見的「三媽會」。 （圖由吳明蒼提供）

2025/05/06 15:05

〔記者湯世名／彰化報導〕白沙屯媽祖進香團北返，今天（6日）上午從彰化縣二水鄉進入南投縣名間鄉，創200年來首次到南投縣，緊鄰的彰化縣芬園鄉地方鄉親更是燃起希望，紛紛打電話詢問寶藏寺「媽祖會來嗎？」興起準備香案祭拜的念頭。寶藏寺人員則說，媽祖路線飄忽不定，也有可能繞經彰南路首度進入芬園鄉境，若能駐駕寶藏寺更是首見「三媽會」，難能可貴。

南投市長張嘉哲今年曾到拱天宮為媽祖祝壽，並請示是否有機會蒞臨南投市，當時連獲3個聖筊，昨天南投縣民即引頸企盼白沙屯媽祖能到南投，許多宮廟與信眾已備好香案迎接。白沙屯媽祖果然在今天上午11時許，沿著152線員集路進入南投名間，寫下歷史性一刻，盛況空前。

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就在媽祖進入名間鄉後，隔壁的彰化縣芬園鄉地方鄉親也燃起希望，紛紛預測「粉紅超跑」是否會沿著彰南路進入芬園鄉境，甚至打電話到彰南路旁的寶藏寺，向寺方詢問「媽祖會來嗎？」

寶藏寺總幹事吳明蒼說，白沙屯媽祖有可能會從名間轉彰南路進入彰化芬園境內，若要回台中，其中一條路線就是彰南路，寶藏寺又位於彰南路旁，因此地方鄉親都很希望媽祖能造訪寶藏寺來個「三媽會」，保佑地方風調雨順，合境平安。

白沙屯媽祖北返創200年來首次到南投縣，緊鄰的彰化縣芬園鄉地方鄉親也希望媽祖造訪寶藏寺。（圖由吳明蒼提供）

彰化縣芬園鄉地方鄉親希望白沙屯媽祖能從南投名間轉彰南路造訪寶藏寺。（圖由吳明蒼提供）

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