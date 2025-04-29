『共讀一本好書』徵文涉統戰 中市議員要求教育局調查

市議員周永鴻指「共讀一本好書」徵文涉統戰，要求教育局調查。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/29 20:26

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市議員周永鴻今（29）在市議會質詢表示，「2025年第二屆『共讀一本好書』徵文大賽」，已被陸委會發現違法的行為，裡面涉及統戰，非常嚴重，他強調中國統戰是非常囂張直接進入台灣，用此方式跟學童錯誤觀念，希望教育局掌握，應該調查台中市各級公私立學校是否有協助宣傳活動；教育局長蔣偉民表示，教育局將在一週內完成調查。

周永鴻表示，「2025年第二屆『共讀一本好書』徵文大賽」徵文對象包含台灣公私立大學、中學、小學教師與在校學生。總獎額達100多名，還有機會前往中國福建進行研學。

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周永鴻更指出，活動指定閱讀多是簡體書籍，其中《穿越萬年看福建》、《馬江半小時》、《寫給青少年的閩人智慧 我們的家園》內容都具統戰意涵。

周永鴻表示，陸委會指出主辦單位除了中華民國章法學會，還包含中國民主促進會福建省委員會、福建省全民閱讀促進會以及福建省教育學會等中國黨政機構，涉及違反兩岸條例第33條之1，已經移請主管機關教育部查處中。

周永鴻希望教育局掌握，應該調查台中市各級公私立學校是否有協助宣傳活動。

教育局長蔣偉民對於學校是否有推『共讀一本好書』徵文大賽」，表示一週內調查。（記者蘇金鳳攝）

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