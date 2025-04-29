蛋雞場惡臭救星！畜試所研發益生菌降近4成臭味、讓母雞多生蛋

蛋雞場因常散發惡臭，屬於鄰避設施。（資料照）

2025/04/29 12:52

〔記者楊媛婷／台北報導〕蛋雞場若缺乏管理，會有惡臭擾鄰，甚至引發周邊居民包抗議，農業部畜產試驗所研發適合蛋雞飼養使用的益生菌枯草芽孢桿菌TLRI 221」（Bacillus subtilis TLRI 221），可有效減少雞糞臭味，降低雞糞主要臭味來源的氨氣濃度37%與硫化氫濃度39%，還能提升5%雞蛋產量。

不少人遠遠就能聞到蛋雞場的惡臭味，因此被列為鄰避設施，新設蛋雞場也難以申請取得牧場登記，為改善蛋雞場惡臭問題，畜試所研發適合於蛋雞飼養使用的益生菌，在蛋雞飼糧中添加枯草芽孢桿菌TLRI 221益生菌，可降低糞便臭味、提升生產效率及雞蛋品質，還能減少治療用抗生素的使用，解決蛋雞場日常工作會遭遇到的問題。

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畜試所進一步說明，透過12週的蛋雞飼養試驗，經氣體檢測證實，使用該益生菌可降低蛋雞糞便中37%氨氣濃度及39%硫化氫濃度，有效減少臭味，同時提升5%產蛋量及改善4%飼料換蛋率，降低蛋雞小腸內病原性大腸桿菌及革蘭氏陰性菌數量，提升枯草芽孢桿菌（益生菌）含量。

不僅降低臭味，提升產蛋效率，畜試所指出，飼料添加枯草芽孢桿菌TLRI 221後，雞蛋品質還能延緩劣化，經5週常溫儲存仍維持較好的雞蛋品質，且添加此菌的雞蛋經品評試驗，亦獲得較佳的口感及消費者接受度。

畜試所副研究員施柏齡指出，枯草芽孢桿菌TLRI 221除可用在蛋雞外，也可用於豬隻，同樣也可降低豬隻糞便的臭味，另枯草芽孢桿菌TLRI 221具備耐高溫特性，並擁有特定消化酵素活性，經多項科學評估，包括胞外酵素活性、耐酸耐膽鹽性、細胞毒性及細胞黏附性等指標，符合飼料管理法規中益生菌使用規範，具備作為蛋雞飼料添加物的應用潛力，未來將商品化，並推廣業者使用，目前已有一家飼料業者技轉。

TLRI 221菌株分解蛋白質能力強，可有效降低雞糞臭味。（畜試所提供）

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