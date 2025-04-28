推跨領域美感教育 屏大附小學生化身百工使者花一年探索屏市老商圈

屏大附小透過「屏東百工：記．藝．展」發表老商圈探險成果，圖為靜態展出的參觀畫面。（記者羅欣貞攝）

2025/04/28 10:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東大學附設實驗小學四年級百餘位學生，以一年時間深入屏東市中央商圈走讀與人物訪談，透過攝影剪輯、建築美學等探索，親身體會職人精神與家鄉紋理，並將所見所感轉化為圖像詩、拓印、手繪紋樣與肢體表演呈現出來，精彩動人。

屏大附小推動教育部「跨領域美感教育卓越領航計畫」標竿學校課程，由教師潘善池領銜，攜手校內各領域教學專家，針對四年級學生設計全年度的跨領域學習計畫；以「屏東百工」為主題，孩子們深入老商圈走讀、訪談人物，至少記錄銀樓、照相館、刻印店等10個以上店家，發掘職人精神，記錄下來讓更多人知道。

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課程同時橫跨多元議題，包括職涯探索、性別平等、家鄉永續發展及SEL（社交情緒學習）自我覺察，全面觸動學生對生活、土地與自身的重新理解與想像。

屏大附小本月（4月）透過「屏東百工：記．藝．展」呈現成果，集結師生過去一整年跨域學習的精華，除了靜態作品展示，四年級學生更化身為百工使者，編排「跟著圖像詩到老商圈探險」的動態表演，以肢體動作融合圖像詩藝術，引領觀者踏上文字與身體的詩意旅程，原來學生在老商圈看到的不是落沒與悲情，而是充滿趣味的想像。

學生溫皓名說，從過程中學到需要非常努力，經過不斷失敗，才能得到成果，也對家鄉有了更新的認識；學生吳湛恩說，能把商圈的老店和建築特色，展現給各縣市的人看見，很感動。

談起老商圈的照相館，學生何宸誼表示，許多屏東人小時候都去過老店拍照，這是記錄大家回憶的地方，老闆不斷學習新技術，跟上潮流，好讓照片不過時，用專業和熱情拍出讓大家珍藏的回憶，這樣的職人精神值得學習。

校長高建民表示，屏大附小以多元學習、在地連結為主軸，打造有感、有溫度的學習場域，期盼透過這樣的教育實踐，讓孩子帶著美感的眼睛看世界，用創意的語言連結家鄉，為地方文化注入新的生命力。

國立屏東大學附設實驗小學四年級學生，深入屏東市中央商圈走讀與人物訪談，並將成果記錄、呈現出來。（記者羅欣貞攝）

屏大附小學生以肢體動作融合圖像詩藝術，訴說屏市中央商圈的故事，引領觀者踏上文字與身體的詩意旅程。（記者羅欣貞攝）

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