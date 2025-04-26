WSSA世界疊杯錦標賽 我國首戰勇奪5金1銀1銅

平均年齡不到9歲的「Taiwan Rabbit」隊伍，在10歲以下組強勢出擊，勇奪「徒手接力3-6-3」（雙敗淘汰）與「Cycle」（單淘汰）兩項金牌，圖為10歲以下組徒手接力3-6-3比賽情形。（圖由中華競技疊杯運動推廣協會提供）

2025/04/26 11:18

〔記者林曉雲／台北報導〕「2025 WSSA世界疊杯錦標賽」正在瑞士火熱進行中，我國代表隊首戰勇奪5金1銀1銅，全隊16位選手全數鍍金，寫下全齡制霸歷史新頁，中華競技疊杯運動推廣協會表示，選手們用實力、默契與膽識，在國際舞台上打出最強節奏。今天即將登場雙人賽，代表隊將為金牌之路，續續努力。

平均年齡不到9歲的「Taiwan Rabbit」隊伍，在10歲以下組強勢出擊，即使僅有兩位滿10歲，其餘成員全是國小低年級，以絕對實力完成不可能任務，勇奪「徒手接力3-6-3」（雙敗淘汰）與「Cycle」（單淘汰）兩項金牌。

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隊員包括杜旻澍（6歲，桃園市青埔國小）、杜旻澔（7歲，桃園市青埔國小）、林詩淇（8歲，桃園市莊敬國小）、范榕容（10歲，台北市天母國小）、呂侑宸（10歲，桃園市錦興國小），首戰失利跌入敗部，但不氣餒，連續擊敗馬來西亞、再對上日韓混合隊，完成復仇挺進決賽，與日韓隊展開三度對決。

冠亞軍戰前3棒略落後，最後由呂侑宸穩定出手、閃電完賽，以0.18秒驚險逆轉奪金，寫下最年幼逆襲冠軍「越級打怪」傳奇，年紀雖小卻撐起整個國家級戰力，在國際舞台正面迎戰強權，疊出夢想與榮耀。

此外，由「台灣最強男子選手」鄢丞佑領軍的「Taiwan Shark」戰隊，一舉奪下「徒手接力3-6-3」（雙敗淘汰）與「Cycle」（單淘汰）兩項金牌，再次寫下傳奇，不只技術超群，更展現穩定與爆發力兼具的團體實力，為中華隊再添雙金。

而面對世界最頂尖對手，「Taiwan Dragon」隊展現超群節奏與團隊默契，勇奪「徒手接力3-6-3」（雙敗淘汰）金牌與「Cycle」（單淘汰）銅牌，在競爭最激烈的組別中，逆勢突圍、成功封頂，隊員是頂尖大學學霸，白天拚學業、晚上拚疊杯，以行動證明「會念書，也能世界第一」。

我國代表隊遠征瑞士，參加「2025 WSSA世界疊杯錦標賽」，拿下亮眼成績。圖為18U徒手接力CYCLE冠軍頒獎典禮（圖由中華競技疊杯運動推廣協會提供）

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