友善行人！竹市國泰醫院人行道完工 候車亭、YouBike站啟用

新竹市國泰醫院人行道、候車亭、YouBike站三合一今天啟用，讓行人行走及就醫不再受阻，且多一種公共運具可使用。（記者洪美秀攝）

2025/04/24 16:55

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市國泰醫院人行道、候車亭、YouBike站點今天啟用，過去前往就醫民眾常因人行道不夠友善及候車亭難遮風蔽雨，讓就醫民眾諸多不便，市府交通處向財政部國有財產署申請撥用土地，也透過建置人行道，加設候車亭及建置YouBike站，提供就醫民眾及居民更有好的人行環境。

市府交通處表示，新竹國泰醫院緊臨中華路，沿線商業活動熱絡，交通流量大，加上新竹國泰醫院就醫民眾多，常見人車爭道，就醫接送空間明顯不足，且公車站缺乏候車空間，路邊違規停車影響行人通行，造成就醫民眾推著輪椅或拄著拐杖寸步難行。透過「改善國泰醫院周邊通行環境、創造便捷運輸三部曲」，利用醫院周邊路肩規劃1.5公尺的標線人行道，並以醫院為中心向兩側延伸40公尺，中華路2側總計160公尺，以明顯的綠底標線人行道提醒駕駛人該處為人行道，維護就醫民眾步行安全。

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二部曲則是公共自行車建置，YouBike在竹市使用率大幅提升，經統計去年平均每月7萬人次使用，今年平均使用人次突破17萬，顯示YouBike是市民生活中不可或缺的一部份，因此設置第105站YouBike新竹國泰醫院站，讓到國泰醫院就醫市民多一項公共運具。

目前國泰醫院每日約有5000人次就醫看診，周邊人潮及停車需求高，因此向財政部國有財產署申請撥用土地，去年進行人行道的規劃設計，終於讓人行道與YouBike站點建置完成啟用。

交通處指出，三部曲是候車亭興建，國泰醫院公車站是就醫、就學重要站點，考量有10條公車路線（含支線）共計170班次，為讓市民有更舒適寬敞的候車環境，此次人行道工程便加設候車亭及搭配智慧站牌，提供市民安全、舒適的候車空間，讓候車民眾即時掌握公車動態資訊。

新竹市國泰醫院人行道、候車亭、YouBike站三合一今天啟用，讓行人行走及就醫不再受阻，且多一種公共運具可使用。（記者洪美秀攝）

新竹市國泰醫院人行道、候車亭、YouBike站三合一今天啟用，讓行人行走及就醫不再受阻，且多一種公共運具可使用。（記者洪美秀攝）

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