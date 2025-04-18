「蘋果鳥」草鴞傷癒野放 專家籲為野生動物營造更友善生存環境

瀕危動物草鴞，傷癒野放回高屏溪畔的原棲地，（高市農業局提供）

2025/04/18 14:16

〔記者蔡清華／高雄報導〕2月在高雄市大樹區發現受傷的一隻瀕危動物「蘋果鳥」草鴞，經市府農業局即時救援與屏東科技大學野生動物救傷團隊的妥善照護後已順利康復，並野放回高屏溪畔的原棲地，但台灣野鳥生存風險危機四伏，專家呼籲為野生動物營造更友善的生存環境。

農業局表示，這隻受傷的草鴞是農民在巡視農田時於防鳥網上所發現，經通報農業局前往搶救後立即送至壽山動物園進行初步評估與治療，隔日轉送屏東科技大學進行後續觀察與照護。

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經細心照料後其食慾穩定，復原情況良好，在多次飛行訓練確認其已具備野外生存能力後進行野放，讓牠重返自然棲息地，並且經過追蹤其回傳電子訊號後確認無安全之虞，為高雄的野生動物保育行動寫下溫馨的一頁。

草鴞是台灣唯一棲息在平原草地、非森林性的「貓頭鷹」，屬夜行性的猛禽，據調查現存數量已不到500隻，是我國瀕臨絕種野生動物，因為擁有一張可愛的蘋果臉又被稱為「蘋果鳥」，其最大的威脅來源除了毒鼠藥與棲地破壞之外，不當架設的防鳥工具也常使草鴞中網後傷亡。農業局提醒，保護農作物應使用網目大小適中且堅固的防鳥網避免鳥隻纏繞，架設期間應隨時巡視是否有動物受困並及時通報救援，以減少造成動物傷亡或誤捕保育類野生動物。

屏東科技大學野生動物保育研究所洪孝宇助理教授指出，草鴞的存在對於農業生態系極為重要，能夠有效控制田間鼠類數量，是天然的「農夫好幫手」。這次救傷的草鴞有幼鳥時期繫放過的腳環，再度救傷顯示草鴞離巢後所面臨的生存風險還是很高的，此次救傷與成功野放，不僅維護了一條珍稀野生動物的生命，也提醒大家應共同關注野生動物的保育工作。

草鴞是台灣唯一棲息在平原草地，屬夜行性的猛禽，據調查現存數量已不到500隻。（高市農業局提供）

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