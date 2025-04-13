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    古人穿梭巷弄 台南赤嵌朋派結合古裝深度中英導覽

    赤嵌朋派商圈攜手漢文化協會，推出結合專業攝影、美學造型與中英深度導覽旅拍體驗，外國人也來參與。（赤嵌朋派商圈提供）

    赤嵌朋派商圈攜手漢文化協會，推出結合專業攝影、美學造型與中英深度導覽旅拍體驗，外國人也來參與。（赤嵌朋派商圈提供）

    2025/04/13 17:47

    〔記者王姝琇／台南報導〕赤嵌朋派商圈攜手漢文化協會，推出結合專業攝影、美學造型與中英深度導覽旅拍體驗，今天在近200年歷史的兌悅門開啟跨越時空的夢幻之旅，外國人也來參與。

    赤嵌朋派商圈理事長蘇芸昀說，此次商圈結合漢文化協會、夢玥樓等，將漢服體驗帶入觀光，讓遊客換裝走讀，彷如穿越時空來到府城的夢幻感受，到此旅遊透過專業髮妝同時展現個人特色。

    民眾可依喜好選擇各朝代漢服或是和服、旗袍，同時祭出中英深度導覽，吸引外國遊客來體驗。

    導覽員張偉指出，赤嵌朋派商圈位處舊城區內，古蹟相當多，商圈也因應區域特色推出不同主題導覽活動，包括巷弄美食、古蹟走讀、月老文化、節能減碳等，讓遊客盡情體驗台南多元魅力。

    張偉說，此次規劃2.5小時路線從兌悅門出發，經神農街、赤崁樓、陳德聚堂等景點，還有日安良食府城鳳凰卷、武廟愛玉等巷弄美食，國內外遊客都能在解說中，體會台南深厚的文化底蘊。

    換裝魏晉南北朝漢服的體驗遊客表示，台南是慢活的城市，可以邊玩、邊拍、邊聽導覽的行程安排很棒；另一名遊客則說，與其自己查詢網路資訊，不如透過導覽才能更深入了解台南的故事。

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