桃園市好孕專車加碼補助司機1成點數 100趟還有5000元獎金

桃園市好孕專車去年7月上路，但民代抱怨叫不到車，市府今年4月起實施新制，增加多項獎金。（記者謝武雄攝）

2025/04/12 17:53

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府「好孕專車」去年7月1日上路，號稱每人補助9000元全台最高，服務車隊更擴及北北基竹竹5縣市車隊，服務車輛達到1萬5000輛，但多位議員抱怨叫不到車。婦幼發展局長杜慈容說，為了鼓勵更多司機加入服務行列，4月起額外加碼補助司機獎金，並回溯到今年1月1日，提高司機意願。

杜慈容說，桃園好孕專車提供產孕婦9000點（1點1元），每趟最高250點，4月起「好孕專車車資點數」每趟提撥10％給司機獎金，並推出單月載客100趟以上的司機5000元獎勵金，並可回溯到今年1月1日，提升司機加入好孕專車的意願，為桃園市的孕產婦提供更足夠的友善交通服務；另外，新制上路，悠遊卡公司每晚會結算好運卡當天消費額度，將費用核撥給各車行，司機最快隔天就能領到錢。

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好孕專車合作車隊已提供兒童汽座服務約有20~30輛，均為2歲以上安全座椅，為擴大提供桃園市孕產婦育兒交通安全服務，刻正釐清相關內容，包括座椅規格、司機合作意願、車隊行政配合、獎勵額度及請款機制、衛教安全、爭議處理等，未來規劃將徵選有合作意願車隊提供安全座椅服務，並結合專業團體資源提供衛教安全服務。

市議員朱珍瑤說，前陣子生產，打電話預約好孕專車往返醫院，成功率只有一半，了解發現是計程車司機請款不容易，不願意投入服務；市議員林政賢說，用悠遊卡支付車資，司機拿到的錢已經不多，還要再扣手續費，是不願投入服務的主因；議員魏筠建議只要是醫院診所叫車，優先指派婦幼專車接送；議員許家睿呼籲好孕專車要有嬰兒汽座，增加嬰幼兒路上安全。

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